В России зарегистрирована вторая отечественная вакцина от коронавируса

Вакцина «ЭпиВакКорона» создана на одной из перспективных синтетических платформ

Министерство здравоохранения Российской Федерации 13 октября 2020 года зарегистрировало вторую российскую вакцину против коронавируса, которая будет выпускаться под торговым наименованием «ЭпиВакКорона». Регистрационное удостоверение № ЛП-006504 выдано ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

«ЭпиВакКорона» создана на одной из перспективных синтетических платформ, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

ЭТО ПЕПТИДНАЯ ВАКЦИНА, ДЕЙСТВУЮЩИМ НАЧАЛОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ СИНТЕТИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ ТЕХ УЧАСТКОВ ВИРУСНЫХ БЕЛКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИММУННАЯ СИСТЕМА ОПОЗНАЕТ ВИРУСНУЮ ЧАСТИЦУ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ЭПИТОПЫ. ЭТОТ ФАКТ ОТРАЖЕН В НАЗВАНИИ ВАКЦИНЫ «ЭПИВАККОРОНА» – ЭПИТОПНАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА, УТОЧНИЛИ В ВЕДОМСТВЕ.

Отмечается, что при проектировании препарата из его состава были исключены элементы, способные вызвать иммунопатологическое состояние организма, в частности, так называемое, антителозависимое усиление инфекции у вакцинированных людей.

Нежелательных реакций в период проведения клинических исследований не зафиксировано, все добровольцы чувствовали себя хорошо.

Согласно информации, представленной в регудостоверении, производство вакцины будет налажено на мощностях Центра «Вектор». По словам зама председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, первые партии вакцины в объёме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время.

Также она уточнила, что будут проведены два пострегистрационных клинических исследования в различных регионах России. Первое пострегистрационное клиническое испытание планируется провести с участием 150 человек старше 60 лет, второе — многоцентровое клиническое исследование с участием 40 000 добровольцев.

Нужно сказать, что в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, была упомянута ещё одна российская вакцина от COVID-19. Это препарат, разрабатываемый научным Центром имени Чумакова РАН.

Третья вакцина является инактивированной. На сегодняшний день получено разрешение на клинические исследования первой и второй фазы. Испытания проводятся в медицинских центрах Новосибирска, Санкт‑Петербурга, Кирова. Вторая фаза должна стартовать 19 октября. Завершение клинических испытаний планируется завершить к декабрю текущего года.

gmpnews