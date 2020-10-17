Roche подписал договор с Dyno о разработке векторов для генной терапии

Roche и Dyno Therapeutics подписали договор о разработке векторов для генной терапии на основе аденоассоциированного вируса с использованием капсидов. Препарат будет использован для лечения заболеваний центральной нервной системы и печени. Сумма соглашения составила 1,8 млрд долл.

Швейцарский фармацевтический производитель Roche подписал с компанией Dyno Therapeutics, занимающейся применением технологии искусственного интеллекта в области генной инженерии, соглашение о сотрудничестве по разработке векторов (молекул нуклеиновой кислоты, чаще всего ДНК) для генной терапии на основе аденоассоциированного вируса (AAV), направленных на лечение заболеваний центральной нервной системы и печени.

В соответствии с условиями договора, Dyno возьмется за создание капсидов AAV, которые улучшат функциональные свойства генной терапии, в то время как Roche и ее дочерняя компания Spark Therapeutics будут отвечать за организацию доклинических, клинических мероприятий и дальнейшую коммерциализацию геннотерапевтических препаратов с новыми капсидами.

Сумма соглашения компаний потенциально превышает 1,8 млрд долл. Известно, что Dyno получит средства для проведения клинических исследований и право на доход с продажи препарата.

Dyno будет использовать в исследованиях новые капсиды AAV – это внешняя белковая оболочка вирусных векторов, используемых для доставки генетического материала в клетки. Капсиды обволакивают аденоассоциированный вирус – это малый вирус, инфицирующий клетки человека. Он не вызывает заболевание, но заставляет иммунитет выработать слабый имунный ответ. Капсиды позволяют доставлять аденоассоциированный вирус более точно и избежать уклонения от распознавания иммунной системы. К тому же Dyno использует искусственный интеллект, который, как утверждается, дает возможность создать молекулу препарата нужного размера и обеспечить удобство ее производства.

Ранее «ФВ» писал, что Roche выкупила у британской Enterprise Therapeutics портфель потенциаторов, которые могут быть использованы для борьбы с муковисцидозом. Эти препараты смогут лечить все варианты этой болезни, а также, возможно, и другие заболевания легких.

Владимир Заболотских

pharmvestnik