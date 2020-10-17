Минздрав обязал производителей предоставлять заказчикам полную информацию о медизделии

Производителей обязали предоставлять покупателю медизделий сведения, необходимые для работы, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иной необходимой для работы информации.

15 октября Минюст России зарегистрировал Приказ Минздрава № 855н от 19.08.2020, которым внесены изменения в типовой контракт на поставку медицинских изделий, ввод их в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медизделия, и специалистов, осуществляющих их техническое обслуживание. Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

В соответствии с приказом, производитель должен предоставлять заказчику (получателю) сведения, необходимые для работы с медицинским изделием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для монтажа, наладки, применения, эксплуатации. Также производитель медизделий обязан обучить лиц, занимающихся их техническим обслуживанием.

Поставщик обязан предоставить заказчику сведения о расходных материалах ‎и реагентах иных производителей, применение которых разрешено производителем оборудования.

Елена Сидорова

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