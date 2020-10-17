Аптеку второй раз за полгода оштрафовали на миллион рублей

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск территориального органа Росздравнадзора и оштрафовал ООО «Здоровье» на 1 млн руб. за бесконтрольную торговлю популярными среди наркозависимых препаратами с признаками контрафактности. Это уже второй за полгода штраф, который компания получает за это нарушение.

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал ООО «Здоровье» на 1 млн рублей. Во время проверки аптеки в Сочи сотрудники УВД города обнаружили множество порезанных блистеров препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, без вторичной упаковки. При этом соответствующие рецепты в организации отсутствовали, говорится в решении суда от 14 октября, которое размещено в системе «Мой арбитр».

Суд признал, что данные препараты обладают признаками контрафактности, поскольку находятся в обороте с нарушением гражданского законодательства, и наложил на предприятие штраф.

30 июля этот же суд удовлетворил аналогичный иск регулятора и оштрафовал «Здоровье» на 1 млн руб. за такое же правонарушение. Компания пробовала обжаловать это решение, но 9 октября апелляционная инстанция отклонила жалобу, и решение вступило в законную силу.

Также в августе Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск Росздравнадзора об аннулировании лицензии о фармацевтической деятельности, выданной ООО «Здоровье». Рассмотрение дела запланировано на ноябрь.

Екатерина Погонцева

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