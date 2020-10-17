Pfizer начнет испытывать вакцину против COVID-19 на детях

Pfizer включит участников в возрасте от 12 лет в крупномасштабное испытание своей вакцины против COVID-19. Это поможет повысить безопасность вакцины, поскольку она обычно вызывает разную реакцию у детей и у взрослых.

Pfizer добавит в программу испытаний своей вакцины против COVID-19 детей от 12 лет. Об этом говорится в обновлении на сайте компании, о котором сообщает Reuters.

«В октябре 2020 года мы получили разрешение от FDA на регистрацию подростков в возрасте от 12 лет. Таким образом, мы сможем лучше понять потенциальную безопасность и эффективность вакцины для людей разных возрастов и из разных слоев общества», – говорится на сайте Pfizer.

Хотя тяжелые симптомы COVID-19 редко проявляются у инфицированных детей, они могут передать вирус пожилым людям, которые находятся в зоне высокого риска. Это делает определение эффективности потенциальной вакцины для детей ключевой задачей, поскольку препараты обычно по-разному действуют на детей и взрослых, сообщалось в рекомендациях FDA, опубликованных в июне.

Также Pfizer сообщает, что в сентябре расширила третью фазу испытаний своей вакцины, зарегистрировав приблизительно 44 тыс. человек. Это позволило компании привлечь новые группы населения, включая подростков в возрасте от 16 лет, людей с хроническим стабильным ВИЧ, гепатитом С и инфекционным гепатитом B.

Pfizer пытается разработать вакцину от нового коронавируса параллельно с такими компаниями, как Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Пока Moderna, J&J и Novavax проводят последние этапы испытаний своих вакцин-кандидатов только на взрослых пациентах.

Испытания вакцины AstraZeneca в Великобритании, рассчитанные на более чем 12 тыс. добровольцев, будут включать в себя одну подгруппу с детьми от 5 до 12 лет. Главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио заявил в прошлом месяце, что тесты на детях еще не начались.

Ранее сообщалось о приостановке испытаний препаратов от коронавируса несколькими компаниями. Сначала AstraZeneca, а вскоре и Johnson & Johnson заморозили исследования своих вакцин против COVID-19 из-за болезней тестируемых. Недавно стало известно, что Eli Lilly приостановила испытания антител против коронавируса из-за «опасений безопасности».

Николай Соколов

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