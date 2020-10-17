Предприятия «Ростеха» поставили более 9 тысяч аппаратов ИВЛ с начала 2020 года

Концерн «КРЭТ» (входит в ГК «Ростех») поставил в российские клиники около 9 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» с начала пандемии коронавирусной инфекции, до конца года ожидается поставка еще 3 тысяч аппаратов. Всего структуры госкорпорации, в марте 2020 года назначенные едиными поставщиками по ряду медицинской номенклатуры на общую сумму свыше 12 млрд рублей, отгрузили более 200 тысяч медизделий в российские медучреждения.

«На текущий момент контракты на поставку техники для борьбы с COVID-19 выполнены в среднем на 80%. Всего с начала пандемии поставлено более 200 тысяч единиц оборудования, и эта цифра продолжает расти. До конца года поставки в соответствии с условиями контрактов должны быть завершены полностью», – сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Так, холдинг «Швабе» поставил более 2 тысяч тепловизоров, около 7 тысяч аппаратов для обеззараживания воздуха и более 100 тысяч бесконтактных инфракрасных термометров в медицинские и образовательные учреждения. Помимо Минздрава, медтехнику получили МЧС, МВД, Росгвардия и Роспотребнадзор.

Часть из поставок были выполнены с помощью контрактного производства за рубежом: так, в конце апреля 2020 года Росздравнадзор выдал ООО «Швабе-Москва» временное регудостоверение на партию из 100 тысяч бесконтактных термометров модели F01 производства китайской Shenzhen Feiyu Medical Technology. В «Ростехе» тогда пояснили, что ввезенная из КНР партия бесконтактных термометров была произведена по контрактному производству «по техническим характеристикам, разработанным специалистами холдинга, и в полном соответствии государственным стандартам РФ».

В марте 2020 года Правительство РФ назначило холдинг «Швабе» единым поставщиком бесконтактных термометров, тепловизоров и установок по обеззараживанию воздуха, а «КРЭТ» – аппаратов ИВЛ и ЭКМО. На централизованную закупку медизделий было выделено более 12 млрд рублей. По состоянию на апрель 2020 года благодаря контрактам с региональными минздравами объем заказов только аппаратов ИВЛ у «Ростеха» превысил 14 млрд рублей.

В мае 2020 года после пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М». В июле 2020 года их обращения было восстановлено – но только после предварительной проверки заводом-производителем, при этом регулятор изъял пять единиц медизделий и выдал предписание об устранении нарушений при производстве медтехники.

В сентябре 2020 года производитель ИВЛ – «Уральский приборостроительный завод» – получил штраф в 100 тысяч рублей за несоответствия в документах на аппараты и недостаточные испытания. Повторная проверка Росздравнадзора, проведенная тогда же, показала, что УПЗ не устранил нарушения при производстве «Авента-М».