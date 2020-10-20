Buzzfeed: власти США утилизировали переданные Россией ИВЛ «Авента-М»

Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», переданные Россией в апреле 2020 года, сообщает Buzzfeed News. По данным издания, аппараты ни разу не были использованы, а после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга были направлены на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», переданные Россией в апреле 2020 года, сообщает Buzzfeed News. По данным издания, аппараты ни разу не были использованы, а после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга были направлены на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

«Переданные в дар ИВЛ были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)», – сообщил изданию представитель FEMA. Точная дата уничтожения медтехники неизвестна.

При этом аппараты так и не были инсталлированы, поскольку стандарт напряжения в электросети России и США различается и для использования российских ИВЛ потребовались адаптеры, которых на тот момент в больницах США не было.

«Мы не видели никаких официальных документов на этот счет. Есть публикации в определенных СМИ, но вряд ли они могут восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации. Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — прокомментировали публикацию Buzzfeed в КРЭТ, курирующем Уральский приборостроительный завод.

Через несколько недель после поставки произошли два пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в возникновении которых заподозрили ИВЛ «Авента-М»: на протяжении двух месяцев их обращение в России было запрещено. После происшествия власти США поместили аппараты на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Кроме того, выяснилось, что полученные ИВЛ были изготовлены входящим в ГК «Ростех», структуры которой находятся под санкциями США.

В апреле 2020 год Россия поставила 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М» для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков говорил, что медтехника была помощью «гуманитарного характера», но в Госдепе США это отрицали, подчеркивая, что аппаратура была закуплена у России.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» производит Уральский приборостроительный завод, входящий в ГК «Ростех». В конце марта 2020 года Правительство РФ в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией выделило 7,5 млрд рублей на закупку 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО, назначив структуру ГК «Ростех» единственным поставщиком этой продукции. По состоянию на октябрь 2020 года компания поставила около 9 тысяч аппаратов ИВЛ, еще 3 тысячи готовятся к отгрузке заказчикам. Оценочная стоимость законтрактованного медоборудования превышает 14 млрд рублей.

В мае 2020 года в больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошли два пожара, в результате которых погибли семь пациентов. Росздравнадзор на два месяца приостанавливал обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», заподозрив их в качестве источника возгорания, однако расследование не смогло доказать причастность медтехники. Тем не менее в ходе инспекции в мае-июне 2020 года регулятор обнаружил грубые нарушения при производстве и испытании медтехники, а в сентябре 2020 года производитель получил первый штраф в размере 100 тысяч рублей за допущенные нарушения.