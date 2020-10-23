Умер участник исследования вакцины AstraZeneca

Скончался доброволец, принимавший участие в исследовании вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca в Бразилии. Испытание будет продолжено.

О смерти волонтера сообщило Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии. Доброволец, принимавший участие в испытании оксфордской вакцины AZD1222, получил плацебо, пишет The Washington post.

Бразильская газета O Globo сообщила, что доброволец умер от осложнений COVID-19. Это был 28-летний мужчина из Рио-де-Жанейро.

Клиническое исследование будет продолжено, сообщили в Национальном агентстве по надзору за здоровьем. Представитель AstraZeneca заявил The Washington post, что нет никаких опасений, которые заставили бы остановить испытание. Все необходимые проверки проведены, важные медицинские события оценивают независимый комитет по мониторингу безопасности и регулирующие органы.

В сентябре исследование вакцины AZD1222 было приостановлено после того, как у одного пациента развилось неврологическое заболевание. Но к концу октября AstraZeneca уже возобновила испытания в Бразилии, Индии, Южной Африке, Японии и Великобритании.

Как сообщал «ФВ», на этой неделе испытание вакцины может быть возобновлено и в США. Это произойдет после того, как FDA закончит обзор данных исследования.

В России испытание вакцины AZD1222, проводимое компанией «АстраЗенека», приостановлено. Это следует из реестра клинических исследований Минздрава.

Елена Воронина

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