Правительство внесло изменения в правила хранения наркотических средств

Правительство внесло изменения в правила хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в сельских ФАП. Теперь этим медицинским организациям станет проще получить лицензию на оборот таких препаратов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ № 1708 от 19.10.2020 «О внесении изменений в Правила хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

Сейчас помещения, предназначенные для хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подразделяются на четыре категории, в отношении каждой из которых устанавливаются требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны и к условиям хранения таких препаратов.

При этом установлено требование к обязательной охране помещений обособленных подразделений медицинских организаций, относящихся к третьей категории, с привлечением на договорной основе подразделений войск национальной гвардии либо ведомственной охраны.

В фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сельской местности, соблюсти эти условия зачастую невозможно, что затрудняет получение лицензии по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

Постановлением утверждено выделение пятой категории помещений, к которой будут отнесены помещения обособленных подразделений медицинских организаций. В этих помещениях можно будет хранить наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты в запирающихся насыпных или прикрепленных к полу (стене) сейфах не ниже 3-го класса устойчивости к взлому.

В помещениях обособленных подразделений медицинских организаций теперь также можно устанавливать дополнительные технические средства охраны.

Елена Сидорова

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