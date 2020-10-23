АРФП обратилась к Мишустину из-за возможного возникновения дефицита лекарств

Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой провести расширенное оперативное совещание с участием представителей фармотрасли и заинтересованных органов власти в связи с возможным возникновением дефицита лекарственных препаратов из-за проблем в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой провести расширенное оперативное совещание с участием представителей фармотрасли и заинтересованных органов власти в связи с возможным возникновением дефицита лекарственных препаратов из-за проблем в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

Из-за нарастающих проблем в МДЛП, по мнению участников АРФП, с высокой степенью вероятности можно прогнозировать возникновение дефицита лекарств как в аптеках, так и в лечебно-профилактических учреждениях.

В ассоциации считают, что постоянное обсуждение ситуации с представителями органов власти и оператором маркировки лекарств – Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) – не приводит к разрешению ухудшающейся ситуации.

«Под угрозой срыва находится исполнение государственных контрактов по поставкам лекарственных препаратов в ЛПУ и по федеральным программам», – отметил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

Ранее фармацевтические ассоциации обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть новый Временный порядок ввода в оборот немаркированной продукции. По мнению участников рынка, утвержденные правила, по которым производителям необходимо получать разрешение Росздравнадзора, являются «коррупционно емкими» и можно ограничиться только уведомлением уполномоченных органов.

Маркировка лекарств стала обязательной с 1 июля 2020 года. При этом в конце июня правительство утвердило Положение об особенностях ввода в оборот лекарств, предусматривающее введение в оборот лекарств, произведенных с 1 июля по 1 октября 2020 года, без маркировки при условии согласования в Росздравнадзоре. Согласование выдается на 45 дней. Заявитель должен обосновать невозможность нанесения маркировки и представить план по внедрению системы мониторинга. Такой порядок действует до 1 января 2021 года.

Фото: cleverence.ru

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