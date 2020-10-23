Дупилумаб зарегистрирован в России для лечения атопического дерматита у детей с 6 лет

Компания «Санофи» объявила о регистрации в Российской Федерации расширения показания препарата Дупиксент® (МНН: дупилумаб) для лечения среднетяжелого и тяжелого атопического дерматита у детей в возрасте с 6 лет и старше. Применение препарата показано при недостаточном ответе на терапию топическими лекарственными препаратами или в случае, когда такие препараты не рекомендованы к применению.

Последнее клиническое исследование AD LIBERTY PEDS препарата Дупиксент® показало, что при терапии в комбинации с местными кортикостероидами (МКС) число детей со слабо выраженными проявлениями АтД увеличилось более чем вдвое, а количество детей, у которых данное лечение привело к уменьшению зуда, — вчетверо. В целом средний показатель улучшения среди пациентов на терапии препаратом Дупиксент®, составил 80%.

Исследование также продемонстрировало снижение индекса распространенности и тяжести экземы (EASI) на 84% у пациентов, получавших препарат один раз в месяц, и снижение индекса на 80% у пациентов, на терапии препаратом Дупиксент® с инъекциями один раз в две недели. При терапии МКС без применения Дупиксент® эти показатели составили 49% и 48%. Также зарегистрировано снижение интенсивности кожного зуда более чем на 4 балла по шкале оценки пациентов от 0 до 10 у 54%, принимавших Дупиксент® один раз в месяц, и у 61% пациентов, принимавших Дупиксент® один раз в две недели. При монотерапии МКС данные показатели не превышают 12% и 13%.

Станислав Богдановский, генеральный менеджер Санофи Джензайм в странах евразийского региона, прокомментировал: «Детям может быть крайне трудно переносить неприятные симптомы атопического дерматита. Заболевание может серьезно влиять на их настроение и образ жизни. Компания Санофи прикладывает максимальные усилия для того, чтобы маленькие пациенты могли радоваться жизни, и для этих целей разрабатывает препараты, направленные на снижение неприятной симптоматики АтД. Доступность препарата Дупиксент® для детей 6-11 лет открывает новые возможности в терапии заболевания: облегчение зуда у детей может наблюдаться уже через две недели после приема первой дозы препарата и сохраняться в течение всего периода активной терапии».

Дупиксент® уже одобрен в России для лечения трех Т2-ассоциированных иммуноопосредованных воспалительных заболеваний: тяжелого ХПРС, среднетяжелого/тяжелого атопического дерматита и среднетяжелой/тяжелой бронхиальной астмы.

gmpnews