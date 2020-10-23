ЦРПТ рассказал о принятых мерах после сбоя в системе маркировки лекарств

Компания ЦРПТ дала официальный комментарий в связи с крупным техническим сбоем, о котором ранее сообщили в СМИ. Так, по данным издания «Открытые медиа», на закрытой встрече рабочей группы по маркировке лекарственных препаратов при Росздравнадзоре, состоявшейся 15 октября, представитель оператора системы маркировки компании «ЦРПТ» Егор Жаворонков сообщил о масштабном техническом сбое, произошедшем 30 сентября.

Как сообщило издание со слов Егора Жаворонкова, из‑за сбоя были потеряны данные об уже загруженных в систему маркировки препаратах. QR-коды не считывались, из‑за чего в системе невозможно было отразить передачу препаратов — производители и дистрибьюторы не могли поставить товар на продажу, а аптеки не могли его принять. На момент заседания оператору удалось восстановить только 38% утерянной информации о промаркированных ЛС.

«Катрен-Стиль», в свою очередь, со ссылкой на пресс-службу ЦРПТ, сообщает, что инцидент был вызван сбоем дисковой системы, обслуживающей продуктивный контур. В настоящий момент оператором проведены работы, направленные на повышение стабильности, а также на увеличение скорости обработки данных и запросов участников. Как уверяют в компании, последствия произошедшего сбоя устранены — документы, оформленные с ошибками, были исправлены. В работе остаются единичные случаи, связанные с нарушением целостности данных — они будут исправлены в ближайшее время.

По данным ЦРПТ, на сегодняшний момент более 97 % поступающих в систему документов обрабатываются менее, чем за 10 минут.

Пресс-служба компании также сообщила о мерах, предпринимаемых в сложившейся кризисной ситуации. Усилиями технических специалистов ЦРПТ исправляются уязвимости в интеграции с системой маркировки, реализованные на стороне компаний, в ЦОДе происходит внедрение сети нового поколения, реализована автоматическая разагрегация препаратов, увеличена скорость процессинга, увеличена численность инженеров в ситуационном центре (специалисты которого контролируют все инциденты), а также в 1,5 раза увеличено количество операторов в службе технической поддержки.

Также в компании отметили, что оператор готовит предложение о том, чтобы разрешить аптечным организациям немедленно приступать к реализации маркированного товара сразу после направления сведений о его поступлении в систему маркировки. Таким образом, время на обработку этого уведомления и получения подтверждения о его результатах не будут влиять на доступность лекарств для граждан.

В ЦРПТ напомнили, что в случае некорректной подачи или обработки сведений фактическое товародвижение ЛС через аптечную сеть будет восстановлено при помощи анализа чеков, сформированных кассой при продаже маркированной упаковки лекарств.

По данным оператора, объем введенных в гражданский оборот маркированных препаратов превысил 1 млрд упаковок, их продают 48 % аптек, а у 68 % аптек лекарства с маркировкой есть на балансе.

gmpnews