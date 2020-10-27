Катар подписал соглашение с американской Moderna о покупке вакцины от COVID-19

Катар подписал соглашение с фармацевтической компанией Moderna о покупке ее потенциальной вакцины от COVID-19, как только она будет одобрена и выпущена для использования во всем мире, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство QNA.

«Проведение ранних переговоров и достижение ряда соглашений повышает наши шансы получить достаточное количество вакцины одними из первых», — сказал Абдуллатиф аль-Хал (Abdullatif al-Khal), председатель национальной группы по вопросам здравоохранения, связанным с COVID-19, и руководитель подразделения инфекционных заболеваний Hamad Medical Corporation.

Информация о количество приобретаемых доз препарата не была озвучена.

Ранее сообщалось, что Катар уже подписал соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech о поставке их потенциальной вакцины.

В данный момент Moderna находится на пути к производству 20 млн доз своей вакцины, которые она намерена выпустить к концу года, сохраняя при этом цель — в 2021 году подготовить от 500 млн до 1 млрд доз вакцины.

Американская компания также сотрудничает со швейцарской группой Lonza AG для расширения производства потенциальной вакцины, которая должна будет поставляться за пределы рынка США.

gmpnews