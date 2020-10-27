Резидент Сколково намерен запустить цифровую платформу для клинических испытаний

Резидент Сколково — компания ООО «ПФ Рус» — запустит международную цифровую платформу Wirano — для быстрой организации клинических исследований, которая позволит эффективно коммуницировать между собой всем участникам процесса: фармкомпаниям, врачам-исследователям и пациентам.

По информации портала hightech.plus, организаторам клинических исследований зачастую проблематично подобрать исследовательский центр с достоверными данными по предыдущему опыту и набору пациентов: отсутствует единая база центров из разных стран, а с исследовательскими командами нет эффективного и надежного канала связи.

«Крайне важный процесс планирования и запуска клинических исследований далек от совершенства. Так, от запуска исследования до включения первого пациента в среднем проходит 6-10 месяцев. Половина планируемых клинических исследований не достигают поставленных целей по набору пациентов в заявленные сроки. С учетом того, что стоимость одного дня задержки может достигать $1 млн, фармкомпании несут огромные затраты, что впоследствии сказывается на доступности и стоимости лекарственных препаратов», — отметил один из сооснователей WIRANO Андрей Тараканов.

Над проектом, представляющим собой глобальную облачную технологическую платформу, объединяющую персональные кабинеты пациентов, врачей-исследователей, представителей фармкомпаний и контрактно-исследовательских организаций, в течение года работает команда с более чем 20-летним опытом в области клинических исследований. Основатели проекта также участвовали в создании ряда международных проектов, включая контрактно-исследовательскую организацию (CRO) Cromos Pharma и компанию по логистике клинических исследований COREX Logistics, которые являются одними из лидеров на рынке СНГ и Восточной Европы.

В настоящее время полностью проработана архитектура проекта, созданы базовые модули, которые проходят тестирование, а также получено 2 международных патента на ключевые пользовательские интерфейсы. Еще 9 патентов на различные технические решения планируется получить в 2021 году. Также разработан модуль для пациентов, набор которых начнется до конца года. В 2021 году планируется подключение первых спонсоров и исследовательских центров. Следующий шаг – масштабирование и выход на глобальные рынки. К этому процессу будет подключено существующее представительство Wirano в Ирландии.

gmpnews