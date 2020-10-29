Инсулин четвертого поколения начнут производить в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в октябре посетил завод Novo Nordisk в технопарке «Грабцево». С процессом производства современных препаратов инсулина главу региона ознакомил вице-президент и генеральный директор Novo Nordisk в России и Беларуси Ханс Дюиф.

Губернатору продемонстрировали этап подготовки стерильной воды и пара, процесс приготовления раствора, розлив инсулина в картриджи, а также линию сборки шприц-ручек. Владиславу Шапше также показали единственного в России установленного на фармацевтическом предприятии коллаборативного робота, который выполняет на заводе один из этапов контроля качества.

«Развитие фармацевтической отрасли для Калужской области — одна из первоочередных задач региональной промышленной политики, — подчеркивают в Novo Nordisk. — В регионе создан крупнейший в России инновационный территориальный фармацевтический кластер, сформирована инфраструктура, позволяющая высокотехнологичным производствам разрабатывать, внедрять в производство и выпускать фармацевтическую продукцию, соответствующую стандартам GMP. Большое внимание в области уделяется и подготовке квалифицированных кадров для фармотрасли».

В свою очередь развитие Калужского фармацевтического кластера позитивно влияет на регион: обеспечивает инвестиции в область, способствует созданию новых высокотехнологичных рабочих мест и повышению уровня профильного образования.

Один из успешных участников Калужского фармацевтического кластера — компания Novo Nordisk, которая специализируется на производстве препаратов для лечения сахарного диабета. Производитель также занимает серьезные позиции в таких областях, как лечение ожирения, редких заболеваний крови и эндокринной системы.

«Novo Nordisk – крупнейший инвестор и многолетний партнер Калужской области, — подчеркнул в ходе посещения производственной площадки губернатор Владислав Шапша. — Предприятие стояло у истоков образования фармацевтического кластера. Научные исследования компании вкупе с передовым производством помогают повышать эффективность борьбы с сахарным диабетом. Со своей стороны, мы прикладываем все усилия для того, чтобы работа фармацевтических компаний в Калужской области была успешной».

Российский завод Novo Nordisk по производству современных инсулинов был построен в технопарке «Грабцево» с нулевого цикла (greenfield). В 2015 году состоялся запуск мощностей, а в 2018 году на высокотехнологичной площадке было налажено производство полного цикла. Современные инсулины, произведенные на калужском заводе компании, ежедневно используют около полумиллиона российских пациентов.

Производство Novo Nordisk в России соответствует национальным и международным стандартам GMP, а также высоким этическим принципам и принципам устойчивого развития.

На сегодня на заводе в Калужской области создано около 300 высокооплачиваемых рабочих мест, в развитие производства вложено более 100 миллионов долларов. Фармацевтическая компания продолжает регулярно инвестировать в разработку и производство новых препаратов. В настоящее время на заводе в Калуге планируется запуск производства инсулинов четвертого поколения. Подготовительные этапы завершены, на предприятии уже начали трансфер продукции из Европы: перенимают технологический процесс, который используется на заводе в Дании.

«Как только мы получим регистрационное удостоверение для инсулинов нового поколения, будем готовы осуществить производство данных препаратов на калужском заводе, — сообщил Ханс Дюиф. — Это особенно актуально, поскольку в России, как и во многих странах мира, прогнозируется значительный рост заболеваемости этим хроническим заболеванием».

Источник: Novo Nordisk

pharmvestnik