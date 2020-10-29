Амбулаторным больным COVID-19 выдадут лекарства бесплатно

Пациентам, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно, лекарства будут предоставляться бесплатно. На эти цели правительство планирует направить более 5 млрд руб., еще 10 млрд руб. выделят регионам на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Правительство России разработало предложения по обеспечению бесплатными лекарствами пациентов, которые переносят COVID-19 в легкой форме и могут лечиться амбулаторно. Об этом сказал Президент Владимир Путин сегодня на совещании с членами правительства. По его словам, на эти цели запланировано около 5 млрд руб.

«Обсуждалась цифра в пять с небольшим миллиардов. Прошу не затягивать с этим решением, давайте договоримся. Знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — подчеркнул Путин. Какие именно препараты будут выделяться для лечения бесплатно, президент не уточнил.

Также, по его словам, регионам будет выделено 10 млрд руб. на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, «именно на борьбу с COVID-инфекцией, именно на эти цели, а не на какие-то другие».

Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отметила, что соглано анализу клинических особенностей течения коронавирусной инфекции, а также сочетанных инфекций, например, ОРВИ и COVID, медицинская помощь до 70% пациентов может оказываться в амбулаторных условиях.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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