Medicago поставит Канаде 76 млн доз вакцины от COVID-19 на растительной основе

Биофармацевтической компания Medicago достигла договоренностей с правительством Канады о поставке 76 млн доз вакцины от COVID-19, при условии её одобрения канадским Минздравом. Помимо этого, Министерство по инновациям, науке и экономическому развитию профинансирует в размере 173 млн канадских долларов (примерно $131 млн) разработку, клинические исследования препарата и строительство предприятия в Квебеке (Канада).

По информации Medicago, инновационная платформа на основе растительных биотехнологий является мощным инструментом, который используется для разработки и производства вакцин, помогающих повысить самообеспеченность Канады в ответных мерах на пандемию.

12 марта Medicago объявила об успешном производстве вирусоподобных частиц (VLP) коронавируса, всего через 20 дней после получения гена вируса, таким образом получив жизнеспособную вакцину-кандидат от COVID-19. Компания инициировала доклинические испытания при финансовой поддержке правительства Квебека и 14 июля начала 1-ую фазу клинических испытаний с участием добровольцев, ожидается, что вторая фаза исследований начнется в начале ноября 2020 г. Если вторая фаза будет успешной, то третья фаза испытаний начнется в декабре текущего года.

Первый продукт Medicago, сезонная рекомбинантная четырехвалентная вакцина для активной иммунизации против гриппа, в настоящее время находится на рассмотрении Министерства здравоохранения Канады. Клиническая программа исследований безопасности и эффективности вакцины прошла с участием 25 000 добровольцев.

gmpnews