В текущем году в Россию стартовали поставки 10 новых АФИ ветеринарного назначения

По данным аналитической компании RNC Pharma®, поставки ветеринарных АФИ в Россию по итогам 1-3 кв. 2020 г. достигли суммы в 1,91 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2019 г. не смогла выйти из отрицательных значений, показатель прироста зафиксирован на отметке -22%. Натуральный объём импорта за период едва превысил 802 тонны, это на 26% меньше, чем было ввезено за аналогичный период 2019 г.

Общее количество поставляемых в нашу страну позиций за год не изменилось, их по-прежнему 83, если считать по МНН. При этом сам ассортимент несколько изменился, в частности, в текущем году прекратились поставки 16 наименований АФИ ветеринарного назначения. Из них максимальные объёмы приходились на макролидный антибиотик китасамицин, противококцидийное средство монензин и аналог гонадотропин-рилизинг гормона аларелин.

При этом стартовали поставки так же 16 позиций, 10 из которых ранее никогда не поставлялись в нашу страну. Максимальный денежный объём импорта из числа «новичков» приходится на полипептидный антибиотик нозигептид. Данную позицию закупала «Нита-Фарм», всего с начала текущего года компания ввезла в нашу страну 1,2 тонны препарата. Второе место с точки зрения денежного объёма импорта занимает антигельминтное средство мильбемицина оксим, здесь поставки осуществляло сразу две компании, основной объём (5 кг.) приходился на компанию «Экопром». Замыкает тройку новых наименований фармацевтического сырья антибиотик бензатина бензилпенициллин – данную позицию закупала «Рузфарма», компания ввезла почти 2,2 тонны препарата. Все эти три позиции поставлялись в нашу страну из Китая.

Максимальную динамику импорта в рублях относительно 1-3 кв. 2019 г. мы зафиксировали по средству для уничтожения эктопаразитов фипронил, рублёвый объём импорта за год вырос более чем в 39 раз. Препарат ввозится из Китая в интересах компаний «Экопром» и «Мирафарм». Значительной динамикой поставок характеризовались так же поставки сульфаниламидного препарата сульфадимидин (рост в 3,5 раза в рублях) и антибиотика окситетрациклин (в 2,7 раза). Сульфадимидин импортировался семью различными компаниями, максимальные объёмы приходились на «Вик» и «Нита-Фарм». Окситетрациклин закупали 8 компаний, максимальные объёмы приходились на: «Нита-Фарм», «Русмедторг» и «Евроснаб».

Из числа компаний-импортёров максимальные темпы роста рублёвых объёмов закупок за 1-3 кв. 2020 г. показала компания «Горос21.ру» – зафиксирован рост в 29,6 раз. Компания завозила 24 наименования вет. АФИ, максимальные объёмы приходятся на антибиотики, в частности макролид тилозин и доксициклин. Вообще данный импортер, можно сказать, специализируется на поставках антибактериальных препаратов, по итогам анализируемого периода на них приходилось почти 80% от денежного объёма импорта. Второй с точки зрения денежной динамики игрок из числа импортёров – компания «Мирафарм», в 2020 г. компания завозила 10 наименований вет. АФИ, максимальные объёмы приходились на антибиотик цефтиофур и антигельминтное средство празиквантел.

gmpnews