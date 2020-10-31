«Акрихин» объявил о развитии портфеля социально значимых препаратов

В 2020 году долгосрочный социально значимый проект «МНН-Акрихин» — портфель доступных и востребованных лекарственных средств под собственной маркой компании «Акрихин» — обновляет свой стиль.

С момента старта проекта в 2015 году производитель заявил о достижении значительных успехов — работа по поиску и выводу на рынок наиболее востребованных препаратов привела к тому, что на данный момент в портфеле «МНН-Акрихин» насчитывается более 100 наименований лекарств. Препараты представлены в крупнейших терапевтических областях, таких как кардиология, неврология, костно-мышечная система, дерматология и другие. Постоянно расширяется география продаж, лекарства становятся доступными все большему количеству пациентов, подчеркивают в компании.

В 2020 году «Акрихин» представил новый дизайн упаковки препаратов проекта. В новом визуальном оформлении отражена жизнь в ее непрерывном развитии — принцип линейки «МНН-Акрихин». На логотипе бьется сердце — основа жизни и здоровья. Лекарственные средства выпускаются в яркой упаковке с простым отличием рецептурных и безрецептурных препаратов и интуитивно-цветовой навигацией: каждый цвет соответствует своей терапевтической группе.

Препараты портфеля «МНН-Акрихин» принадлежат к наиболее востребованным российскими пациентами терапевтическим группам и производятся в полном соответствии со стандартами GMP, подчеркивают в компании. В числе широко известных продуктов линейки «МНН-Акрихин»: Ацикловир — средство для лечения герпеса, противовоспалительные мази и гели Диклофенак, средство для симптоматического лечения диареи — Лоперамид, гель от ушибов и для лечения заболеваний вен — Гепарин.

«Портфель «МНН-Акрихин» непрерывно растет, что позволяет обеспечивать доступ к необходимым качественным лекарственным препаратам большему числу жителей страны, — рассказал президент компании «Акрихин» Денис Четвериков. — Вместе с тем проект является движущей силой одного из значимых векторов развития отрасли — импортозамещения».

Источник: «Акрихин»

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