Депутаты предложили обновить контрактную систему в сфере лекобеспечения

Депутаты Госдумы подготовили ряд новых предложений по совершенствованию механизмов закупок лекарств. Они предлагают проработать вопросы прямых закупок у производителя, создать особые условия для закупки дорогостоящих препаратов, а также обеспечить возможность заключения долгосрочных контрактов на закупку вакцин на семь–десять лет.

Депутаты совместно с правительством завершили работу над вторым оптимизационным пакетом лекарственного обеспечения. Об этом сообщил руководитель думской подгруппы по повышению доступности лекарств Айрат Фаррахов 29 октября на заседании Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.

По его словам, предлагается внести изменения и дополнения в 44-й закон о контрактной системе, суть которых – сокращение количества конкурентных способов определения поставщика, стандартизация, приведение к единообразию, оптимизация порядка проведения совместных конкурсов, аукционов, так называемые межрегиональные закупки.

«Наша межфракционная группа подготовила порядка 20 предложений, большинство из которых вошли в этот оптимизационный пакет, остальные мы будем детально прорабатывать в процедуре второго чтения», – уточнил Фаррахов.

По его словам, необходимо исключить избыточную бюрократизацию в закупках лекарств, не имеющих зарегистрированных аналогов, проработать вопросы прямых закупок у производителя, держателя регистрационного удостоверения, что создаст выгодные условия для государства. Депутат отметил, что объемы средств, которые государство выделяет на закупки лекарств, ежегодно растут. В консолидированных бюджетах на 2021 год на эти цели зарезервировано в общей сложности 575 млрд руб.

Депутаты предлагают проработать особые условия закупки дорогостоящих препаратов, применяемых при хронических, жизнеугрожающих, генетических заболеваниях и имеющих ограниченные данные по терапевтической эффективности и безопасности. По словам Фаррахова, очень эффективной может стать возможность заключения долгосрочных контрактов на закупку вакцин (на семь–десять лет, а не на три года).

Глава Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов подчеркнул, что все эти предложения должны распространяться не только на лекарства, но и на медизделия. Все прозвучавшие инициативы будут обобщены и представлены в виде нормативно-правовых актов на одном из ближайших заседаний группы.

Елена Сидорова

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