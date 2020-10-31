Американские аптеки обвинили FDA в превышении полномочий Минпромторг: производители увеличат выпуск противовирусных и антибактериальных лекарств » В России создадут реестр охраняемых патентом фармакологически активных веществ Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам 34-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) дал поручение создать реестр охраняемых патентом фармакологически активных веществ. ПО ПРОСЬБАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ В РОССИИ РАЗРАБОТАЮТ РЕЕСТР ОХРАНЯЕМЫХ ПАТЕНТОМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, — ГОВОРИТСЯ НА САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. По мнению правительства, данное решение позволит укрепить защиту прав собственности на запатентованные лекарства. Напомним, что ранее глава Роспатента Григорий Ивлиев сообщал, что ведомство готово вести Евразийский реестр фармакологически активных действующих веществ, который должен появиться в ближайшее время. Также на заседании КСИИ были затронуты вопросы регистрации медицинских изделий и внедрения инновационных методов лечения в медицинскую практику. Поручения по этим вопросам также вошли в утверждённый Председателем Правительства перечень. gmpnews