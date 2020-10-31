Фармрынок раскритиковал законопроект об ограничении долей крупных аптек

Аптечные сети скептически относятся к принятию законопроекта об ограничении крупных сетей с долей рынка выше 20% в расширении площадей. В пример поспешного принятия депутатских инициатив приводится маркировка, следует из онлайн-заседания РАФМ по теме: «Нормативное регулирование в эпоху перемен».

В этом году аптечный сегмент столкнулся с рядом депутатских инициатив. На очереди – законопроект по ограничению доли рынка для аптек до 20%. Он вызывает много вопросов у представителей фармы, которые убеждены, что принимать его слишком рано. В пример бизнес приводит последствия поспешного принятия маркировки. Об этом участники рынка рассказали на онлайн-заседании Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) по теме: «Нормативное регулирование в эпоху перемен».

Ограничение крупных сетей в расширении

О соответствующем законопроекте стало известно еще в марте. Тогда депутаты предложили ограничить сети оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами с долей рынка выше 20% в расширении площадей.

Как следует из совещания, проект до сих пор не отвечает на главный вопрос – что делать с уже существующими игроками. «Что в этом случае делать сети? Распродавать часть активов и формировать другие юридические лица?» – задается вопросом коммерческий директор АС «36,6» Сергей Демин.

Что в этом случае делать сети? Распродавать часть активов и формировать другие юридические лица? Сергей Демин

По его словам, в законопроекте важно выделить и само понятие аптечной сети – как она будет определяться: по юрлицу или по вывеске, рассуждает он.

Вопросом о том, что будет с уже существующими игроками, также задается директор по развитию «Пульса» Сергей Еськин. С одной стороны, он противник крупных игроков, поскольку те своими ресурсами не позволяют развиваться малому бизнесу. С другой, именно они задают определенные стандарты на рынке и обеспечивают качественную работу товаропроводящей цепочки в розничном сегменте, считает Еськин. «Неконсолидированная розница к этому, к сожалению, пока не готова», – уверен он.

Именно они [крупные игроки] задают определенные стандарты на рынке и обеспечивают качественную работу товаропроводящей цепочки в розничном сегменте Сергей Еськин

Против законопроекта также высказался управляющий партнер «АСНА» Александр Кондратьев. Он уверен, что предприниматели, которые достигли высокой доли рынка, делали это на открытых коммерческих правах и условиях, поэтому неясно, на каких основаниях они должны отдавать их. Также нет никаких гарантий того, что вместо крупных игроков придет кто-то более продуктивный и успешный, считает Кондратьев. «Я думаю, регулятор не очень представляет, в какую историю он хочет зайти и к каким последствиям это может привести», – резюмирует он.

Я думаю, регулятор не очень представляет, в какую историю он хочет зайти и к каким последствиям это может привести Александр Кондратьев

Некоторые участники дискуссии настроены более позитивно по отношению к законопроекту. Вице-президент «Фармасинтеза» Олег Астафуров уверен, что нововведение может стать хорошим импульсом для развития аптечного сегмента, поскольку ограничения приведут к обострению конкурентной борьбы. При этом он убежден, что попытка государства ограничить доли приведет к обратному эффекту – к росту долей крупных игроков. Бизнес разделится на две позиции – законопослушную и непрозрачную, поскольку часть игроков будет искать способы обойти ограничения, уверен Астафуров.

По словам Демина, уже сейчас некоторые сети скрывают свои настоящие доли на рынке. «Мы знаем много ситуаций на рынке, когда ряд сетей имеют много юрлиц, чтобы не показывать рынку реальную картину по количеству их аптек», – заявил он.

Примут ли законопроект

Для принятия закона необходимо ответить на вопрос о том, что будет с существующими игроками, считает Еськин. «Ответ на этот вопрос не менее сложен, чем сам закон», – сказал он. В пример поспешного принятия каких-либо инициатив Еськин привел маркировку. В этот раз все должно происходить иначе, резюмирует он.

С этим согласилась исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева. Она также акцентировала внимание на том, что принятие маркировки проходило поспешно – законопроект приняли, несмотря на скептицизм аптечных сетей. «Будет ли законопроект принят в этом году? Я оптимист. Он не должен быть принят в этом году», – резюмирует Игнатьева.

Руслан Мавлиханов

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