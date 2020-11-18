Из государственного реестра исключены шесть импортных лекарств и одна фармсубстанция

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра шести лекарственных препаратов и одной фармацевтической субстанции. В список попали противоопухолевый антибиотик, антидепрессант, препарат противомигренозной активностью и др.

Все решения были приняты на основании подачи заявлений владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных юридических лиц.

Лекарственные препараты:

Бленамакс (блеомицин) — лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 15ЕД; регистрационное удостоверение П N012754/01 от 20.05.2009 г. выдано компании «Тева Фармацевтические предприятия» (Израиль), производится препарат на заводе «Фармахеми Б.В.» (Нидерланды). Относится к противоопухолевым антибиотикам и представляет собой смесь структурно связанных водорастворимых солей гликопептидных антибиотиков. Назначается в сочетании с другими цитостатиками и/или лучевой терапией для лечения различных видов рака.

(блеомицин) — лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 15ЕД; регистрационное удостоверение П N012754/01 от 20.05.2009 г. выдано компании «Тева Фармацевтические предприятия» (Израиль), производится препарат на заводе «Фармахеми Б.В.» (Нидерланды). Относится к противоопухолевым антибиотикам и представляет собой смесь структурно связанных водорастворимых солей гликопептидных антибиотиков. Назначается в сочетании с другими цитостатиками и/или лучевой терапией для лечения различных видов рака. Династат® (парекоксиб) — лиофилизат для приготовления раствора для внутривеннного и внутримышечного введения, 40 мг; регистрационное удостоверение П N015824/01 от 28.12.2009 г. выдано «Пфайзер Инк.» (США), а производится препарат на заводе этой же компании в Бельгии («Пфайзер МФГ. Бельгия Н.В»). НПВС, назначается при острой боли, послеоперационных болей, уменьшении потребности в опиоидных анальгетиках.

(парекоксиб) — лиофилизат для приготовления раствора для внутривеннного и внутримышечного введения, 40 мг; регистрационное удостоверение П N015824/01 от 28.12.2009 г. выдано «Пфайзер Инк.» (США), а производится препарат на заводе этой же компании в Бельгии («Пфайзер МФГ. Бельгия Н.В»). НПВС, назначается при острой боли, послеоперационных болей, уменьшении потребности в опиоидных анальгетиках. Эфевелон ретард (венлафаксин) — таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 37,5 мг, 75 мг, 150 мг; производителем и держателем регистрационного удостоверения ЛСР-003781/09 от 18.05.2009 г. является АО «Актавис Групп» (Исландия). Антидепрессант, химически не относящийся ни к одному классу антидепрессантов (трициклические, тетрациклические или другие), является смесью двух активных энантиомеров.

(венлафаксин) — таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 37,5 мг, 75 мг, 150 мг; производителем и держателем регистрационного удостоверения ЛСР-003781/09 от 18.05.2009 г. является АО «Актавис Групп» (Исландия). Антидепрессант, химически не относящийся ни к одному классу антидепрессантов (трициклические, тетрациклические или другие), является смесью двух активных энантиомеров. Метопролол (метопролол) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг, 100 мг; производителем и держателем регистрационного удостоверения ЛСР-003093/08 от 24.04.2008 г. является «Хемофарм А.Д» (Сербия). Бета1-адреноблокатор селективный, назначается при артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда и др.

(метопролол) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг, 100 мг; производителем и держателем регистрационного удостоверения ЛСР-003093/08 от 24.04.2008 г. является «Хемофарм А.Д» (Сербия). Бета1-адреноблокатор селективный, назначается при артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда и др. Имигран® (суматриптан) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг, 100 мг; держателем регистрационного удостоверения П N011752/01 от 18.05.2010 г. является ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (Россия), а производится препарат на заводе этой же компании в Польше («ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А»). Препарат с противомигренозной активностью.

(суматриптан) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг, 100 мг; держателем регистрационного удостоверения П N011752/01 от 18.05.2010 г. является ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (Россия), а производится препарат на заводе этой же компании в Польше («ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А»). Препарат с противомигренозной активностью. Аугментин® СР (амоксициллин + [клавулановая кислота]) — таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг + 62,5 мг; регистрационное удостоверение ЛСР-001522/08 от 14.03.2008 г. выдано ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (Россия), производится препарат во Франции на заводе «Глаксо Веллком Продакшен». Антибиотик — пенициллин полусинтетический + бета-лактамаз ингибитор, показан для лечения бактериальных инфекций, вызванных чувствительными к комбинации амоксициллина с клавулановой кислотой микроорганизмами.

Стоит отметить, что согласно данным государственного реестра лекарственных средств, записей с МНН Парекоксиб не найдено. Все остальные препараты представлены и не в единственном экземпляре, в том числе и российскими производителями.

Фармацевтические субстанции:

Санвит А 1.7 млн МЕ/г Пальмитат масляная форма (ретинол) — субстанция-жидкость [маслянистая]; номер реестровой записи ЛС-002464 от 29.12.2006 г.; производитель Чжецзян НХУ Компани Лтд (Китай).

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