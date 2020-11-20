Суд разрешил Purdue Pharma урегулировать иск по опиоидной зависимости

Purdue Pharma получила одобрение на урегулирование судебного дела с американским правительством. Процесс касается выплаты 8,3 млрд долл. по трем уголовным делам, связанным с опиодным кризисом.

Суд одобрил урегулирование дела Purdue Pharma с Правительством США, по итогам которого компания признала себя виновной в трех уголовных преступлениях, связанных с неправомерным продвижением на рынке обезболивающего опиоидного препарата OxyContin, передает Bloomberg. Purdue должна будет выплатить правительству 8,3 млрд долл.

Суд также постановил, что члены семьи Саклер, владеющей Purdue Pharma, которые принимали участие в продвижении препарата, могут выплатить правительству компенсацию в размере 225 млн долл.

Официальные лица компании заявили, что одобрение этой сделки судьей США по делам о банкротстве Робертом Дрейном является «важным шагом» в их стремлении урегулировать более 2 тыс. судебных исков. Компанию обвиняют в распространении опиоидной зависимости в США путем вводящего в заблуждение маркетинга своего препарата.

Решение суда поможет продвинуть инициативу Purdue по предоставлению «финансовых ресурсов и спасающих жизни лекарств для преодоления опиоидного кризиса», говорится в заявлении компании.

Должностные лица Purdue предлагают передать компанию правительствам штатов и местным властям вместе с 3 млрд долл. наличными от членов семьи Саклер. Процесс будет проходить в рамках плана банкротства для урегулирования ответственности компании за опиоидный кризис. Согласно условиям сделки, которая оценивается в 10 млрд долл., семья Саклер больше не будет владеть компанией.

Многочисленные штаты и муниципалитеты подали в суд на Purdue и других производителей опиоидов с целью возместить средства, потраченные на борьбу с последствиями кризиса общественного здравоохранения. За последние 20 лет более 400 тыс. американцев умерли от причин, связанных с опиоидной зависимостью

Ранее стало известно, что компания J&J согласна выплатить еще один млрд долл. по делу о ее причастности к опиоидному кризису. До этого компания планировала урегулировать все судебные иски суммой в 4 млрд долл.

Николай Соколов

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