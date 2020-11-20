ФАС выдала второе предупреждение из-за нарушений в рекламе спрея «Элемент 47»

Антимонопольная служба выдала предупреждение рекламодателю спрея «Элемент 47». В его рекламе использовались образы врачей, а также содержались указания на лекарственные свойства спрея. Ранее ФАС выдала аналогичное предупреждение рекламораспространителю спрея.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение ООО «ЕТК Фармацевтика» — рекламодателю гигиенического спрея «Элемент 47» из-за нарушения закона. Административный штраф был заменен на предупреждение в связи с тем, что организация включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Постановление опубликовано на официальном сайте службы.

ФАС сообщает, что в рекламе спрея были использованы образы медицинских работников, что нарушает закон «О рекламе».

Кроме того, в рекламе утверждалось, что «ежедневная обработка лица и слизистых оболочек Элементом 47 позволит уничтожить все микробы и предотвратить возможность заражения любыми, даже еще неизвестными человечеству коронавирусами». Это дает основание полагать, что спрей «Элемент 47» применяется для профилактики острых респираторно-вирусных инфекций, включая коронавирусные инфекции, что также является нарушением, поясняет ФАС.

«Элемент 47 — специальный коллоидный раствор ионизированного серебра. Разработан советскими учеными Обнинского радиологического института как антидот на случай бактериальной войны. Ежедневная обработка лица и слизистых оболочек Элементом 47 позволит уничтожить все микробы и предотвратить возможность заражения любыми, даже еще неизвестными человечеству коронавирусами. Три раза в день твои глаза, нос, рот и горло должны быть обработаны Элементом 47, который не лечит болезнь, а предотвращает ее появление. Избегай контрафакта, эксклюзивно только для абонентов платформы Rutube List и только в разделе List Market», — говорилось в рекламе.

Ранее ФАС выдала аналогичное предупреждение рекламораспространителю спрея «Элемент 47» ООО «РУФОРМ».

Маргарита Грошева

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