«СоюзФарма» предлагает штрафовать врачей за отказ выписать рецепт на лекарство

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» направила письмо в Госдуму с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении медицинских работников к административной ответственности за отказ в оформлении рецептов на лекарственные препараты. Предлагаемый размер штрафов от трех до пяти тысяч рублей.

«Союзфарма» в письме на имя председателя комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова, просит его выступить с законодательной инициативой, которая предусматривает административное наказание медицинских работников за отказ в оформлении рецепта. Авторы письма предлагают внести изменения в КоАП РФ. Копия письма имеется в распоряжении «ФВ».

Ассоциация предлагает такую формулировку:

«Отказ медицинского работника в оформлении рецепта на лекарственный препарат при наличии показаний к его применению влечет наложение административного наказания на медицинских работников, имеющих право назначать лекарственные препараты и выписывать рецепт, в порядке, установленном законодательством РФ, в виде административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей».

По мнению «СоюзФарма», принятие такой специализированной нормы необходимо «в целях пресечения злоупотребления должностным положением со стороны медицинских работников, а также в целях обеспечения гарантий граждан на своевременное получение необходимого лекарственного препарата».

Как сказано в обращении ассоциации, подписанном исполнительным директором «СоюзФарма» Марией Литвиновой, несоблюдение порядка и правил выписки рецептов усугубляет проблему доступности лекарств. При этом намерение ввести административное наказание для врачей предлагается рассматривать в том числе и в качестве предупреждения аналогичных нарушений в будущем.

Оксана Баранова

pharmvestnik