PharmaSpace и «Сантэнс» выступят партнерами Российского фармацевтического форума

Крупнейшее отраслевое мероприятие для руководителей международных и российских производителей, дистрибьюторов и розничных сетей – Российский фармацевтический форум Института Адама Смита – в этом году состоится при поддержке PharmaSpace и «Сантэнс» 24 и 25 ноября в формате онлайн.

20 ноября в России началось клиническое испытание препарата «Кагоцел» у пациентов с коронавирусной инфекцией. Это следует из информации Реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.

В реестре указывается, что испытание представляет собой исследование третьей фазы, в котором участвуют девять организаций в разных городах. Проводит клиническое исследование «Ниармедик Плюс».

Участие примут 262 пациента, часть из которых получат плацебо. Предполагаемая дата окончания испытаний – 16 августа 2021 года.

По информации Государственного реестра лекарственных средств, препарат способствует выработке интерферонов альфа и бета. Показаниями для применения являются профилактика и лечение гриппа и ОРВИ, а также лечение герпеса.

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