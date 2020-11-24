Минздрав объявил аукционы на закупку препаратов для лечения высокозатратных заболеваний

Минздрав объявил аукционы на поставку иммунодепрессантов, ферментных препаратов, применяемых при лизосомальных болезнях накопления и факторов свертываемости крови.

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

– Эверолимус, таблетки и/или таблетки диспергируемые, 0,75 мг.

Начальная (максимальная) цен контракта: 38 489 051,79 руб.

Прием заявок заканчивается: 30.11.2020.

– Эверолимус, таблетки и/или таблетки диспергируемые, 0,5 мг.

Начальная (максимальная) цен контракта: 169 496 967,47 руб.

Прием заявок заканчивается: 30.11.2020.

–Эверолимус, таблетки и/или таблетки диспергируемые, 0,25 мг

Начальная (максимальная) цен контракта: 67 824 837,78 руб.

Прием заявок заканчивается: 30.11.2020.

– Такролимус, капсулы пролонгированного действия, 5 мг.

Начальная (максимальная) цен контракта: 127 180 516,80 руб.

Прием заявок заканчивается: 30.11.2020.

– Такролимус, капсулы пролонгированного действия, 0,5 мг

Начальная (максимальная) цен контракта: 245 966 895,78 руб.

Прием заявок заканчивается: 30.11.2020.

– Такролимус, капсулы пролонгированного действия, 1 мг.

Начальная (максимальная) цен контракта: 948 556 896,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.12.2020.

–Велаглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД.

Начальная (максимальная) цен контракта: 498 386 188,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.12.2020.

– Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл.

Начальная (максимальная) цен контракта: 492 176 947,68 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.12.2020.

– Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 800–1400 МЕ.

Начальная (максимальная) цен контракта: 873 092 701,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.12.2020.

– Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 800–1400 МЕ.

Начальная (максимальная) цен контракта: 619 102 540,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.12.2020.

–Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 800–1400 МЕ.

Начальная (максимальная) цен контракта: 755 944 406,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.12.2020.

– Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 800–1400 МЕ.

Начальная (максимальная) цен контракта: 697 648 434,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 07.12.2020.

pharmvestnik