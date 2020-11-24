Производители вакцины Спутник V будут продавать ее по цене «намного ниже» других

После заявления компании Moderna о стоимости вакцины от COVID-19 на уровне $25– 37 производители российской вакцины Спутник V объявили, что ее цена за одну дозу будет «намного ниже». Точную стоимость в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) обещали назвать в ближайшее время. После заявления компании Moderna о стоимости вакцины от COVID-19 на уровне $25– 37 производители российской вакцины Спутник V объявили, что ее цена за одну дозу будет «намного ниже». Точную стоимость в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) обещали назвать в ближайшее время.

Глава компании Moderna Стефан Бансель заявил изданию Die Welt, что компания не заинтересована в максимальной прибыли и считает цену $25–37 за одну дозу вакцины «справедливой» с учетом тех расходов, которые тратят на лечение одного тяжелобольного с коронавирусной инфекцией. Конкретная стоимость препарата будет зависеть от объема партии, которую закажет покупатель.

Спустя некоторое время после заявления главы компании Moderna производители вакцины Спутник V уведомили, что цена за их вакцину точно будет ниже. «Объявленная цена Pfizer в $19,5 и Moderna в $25–37 за дозу на самом деле означает их цену в $39 и $50–74 на человека. Для вакцин Pfizer, Спутник V и Moderna на человека требуется две дозы. Цена на Спутник V будет намного ниже», – отмечается в Twitter-аккаунте о вакцине.

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ сообщали, что вакцина против коронавирусной инфекции на основе платформы аденовирусных векторов человека Спутник V показала эффективность в 92% случаев. К такому выводу пришли в ходе проведения III фазы двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины, где принимают участие 40 тысяч добровольцев.

Из них первая доза вакцины была введена более 20 тысячам человек, первая и вторая дозы – свыше 16 тысячам добровольцев. Расчет эффективности проведен на основании распределения 20 подтвержденных случаев, которые выявили в группе плацебо и группе, которая получила вакцину.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович также сообщила, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи подал заявку на сертификацию вакцины от коронавирусной инфекции Спутник V в ВОЗ.

Американская фармкомпания Moderna заявила, что в ходе заключительной фазы КИ вакцины от COVID-19 (mRNA-1273) эффективность составила 94,5%. Отчет составлен по результатам КИ, в которых приняли участие 30 тысяч добровольцев. Симптомы заболевания были обнаружены у пяти пациентов, получивших вакцину, и у 90 человек, которые получили плацебо.

Компании Pfizer и BioNTech, которые рассказывали о более чем 90% эффективности своей вакцины от COVID-19 на основе матричной РНК (BNT162b2), после проведения окончательного анализа исследования III фазы двухдозной вакцины пришли к выводу, что эффективность увеличилась и составляет 95%.