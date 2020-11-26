Sanofi предупредила о рисках для сердца при приеме фторхинолонов

Применение фторхинолонов для системного и ингаляционного применения может повышать риск развития регургитации или недостаточности клапанов сердца, указывается в письме АО «Санофи-авентис груп», которое опубликовал Росздравнадзор. Среди препаратов Sanofi, содержащих фторхинолоны для системного применения, «Таваник» (левофлоксацин) в форме таблеток и раствора для инфузий, таблетки «Таривид» и «Офлоксацин Санофи» (офлоксацин). Препаратов с содержанием фторхинолонов для ингаляционного применения компания не производит.

В недавнем исследовании у пациентов, принимавших фторхинолоны, было выявлено несколько случаев развития регургитации или недостаточности клапанов сердца. Риски регургитации у пациентов, получавших фторхинолоны для системного применения, оказались примерно вдвое выше, чем у тех, кто принимал другие группы антибактериальных препаратов (амоксициллин или азитромицин). Связь фторхинолонов с этими нежелательными явлениями оценивают как минимум как возможную.

Перед применением препаратов, содержащих фторхинолоны для системного и ингаляционного применения, необходимо оценивать пользу и риски и рассмотреть возможность применения другой терапии для пациентов с риском развития регургитации или недостаточности клапанов сердца. В письме отмечается, что к заболеваниям, способствующим развитию этих состояний, относятся, в частности, артериальная гипертензия и ревматоидный артрит.

Анастасия Теслина

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