Перечень ЖНВЛП расширят до 788 препаратов

Глава правительства распорядился включить вакцины от коронавируса в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который в начале 2021 года расширится до 788 наименований.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение №3073 от 23.11.2020 о расширении Перечня ЖНВЛП в 2021 году до 788 наименований. В список войдут 25 новых препаратов, также на четыре новых лекарства пополнится перечень высокозатратных нозологий (ВЗН), чуть раньше в ЖНВЛП будут включены вакцины от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. О том, что Перечень ЖНВЛП будет расширен, накануне, 23 ноября, сообщил премьер.
Все имеющиеся вакцины, независимо от наименования, войдут в перечень уже в декабре 2020 года, говорится в распоряжении правительства, остальные лекарства включат в список с января 2021 года. В перечень ВЗН войдут лекарства для пациентов с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. Это талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб. По словам Мишустина, включение в перечень новых препаратов повысит доступность жизненно необходимых и важнейших лекарств и поможет сохранить здоровье людей.
Он также рассказал, что правительство упростило процедуру регистрации медизделий, которые отнесены к числу новых программных продуктов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. К ним относится программное обеспечение для приборов и изделий, которые используются в диагностике онкологических заболеваний, хирургии, для мониторинга состояния пожилых пациентов или реабилитации.
В прошлом году правительство расширило перечень ЖНВЛП на 23 позиции до 758. В октябре он пополнился тремя препаратам: фавипиравир, левилимаб и олокизумаб, оперативно внесенными из-за пандемии COVID-19. Из изменений в ЖНВЛП, утвержденных распоряжением №3073, также следует, что в перечень будет включен препарат с МНН ремдесивир, включенный во временные рекомендации Минздрава по COVID-19.
|Препараты, вошедшие в перечень ЖНВЛП с 2021 года
|МНН
|Торговое наименование
|Производитель
|
Препараты для лечения сахарного диабета
|Ипраглифлозин
|Суглат
|Astellas
|Дулаглутид
|Трулисити
|Eli Lilly
|Эвоглиптин
|Эводин
|Герофарм
|
Антитромботические средства
|Селексипаг
|Апбрави
|J&J
|
Гемостатические средства
|Эмицизумаб
|Гемлибра
|Roche
|
Кровезаменители и перфузионные препараты
|Калия ацетат+Кальция ацетат+Магния ацетат+Натрия ацетат+Натрия хлорид
|Йоностерил
|Fresenius Kabi
|
Противовирусные препараты системного действия
|Велпатасвир+Софосбувир
|Эпклюза
|Gilead
|Кобицистат+Тенофовира алафенамид+Элвитегравир+Эмтрицитабин*
|Генвоя
|Gilead
|
Противоопухолевые препараты
|Кабозантиниб
|Кабометикс
|Ipsen
|Абемациклиб
|Верзенио
|Eli Lilly
|Авелумаб
|Бавенсио
|Merck
|Олапариб
|Линпарза
|AstraZeneca
|Иксекизумаб
|Талс
|Eli Lilly
|Пролголимаб
|Фортека
|Биокад
|Мидостаурин
|Митикайд
|Novartis
|Дурвалумаб
|Имфинзи
|AstraZeneca
|
Противоопухолевые гормональные препараты
|Апалутамид
|Эрлеада
|J&J
|Иммунодепрессанты
|Гуселькумаб
|Тремфея
|J&J
|Упадацитиниб
|Ранвэк
|AbbVie
|
Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы
|Нусинерсен
|Спинраза
|Biogen
|
Анестетики
|Десфлуран
|Супран
|Baxter
|
Психолептики
|Луразидон
|Латуда
|Райфарм
|
Препараты для лечения обструктиных заболеваний дыхательных путей
|Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутик азона фуроат
|Треледжи Элиппта
|GSK
|Аклидиния бромид+Формотерол
|Дуаклир Дженуэйр
|AstraZeneca
|Препараты, вошедшие в перечень программы высокозатратных нозологий
|
Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ
|Талиглюцераза альфа
|Элисо
|Pfizer
|
Гемостатические средства
|Симоктоког альфа
|Нувик
|Octapharma
|Эмицизумаб
|Гемлибра
|Roche
|Окрелизумаб
|Окревус
|Roche
|Препараты, исключенные из ЖНВЛП
|Меглюмина акридонацетат (таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой)**
|Циклоферон
|Полисан
|Цитиколин (раствор для приема внутрь)**
|Несколько
|Несколько
|*В перечень внесено две позиции: комбинированный препарат и отдельно Тенофовира алафенамид
|**В перечне ЖНВЛП остался раствор для внутривенного и внутримышечного введения
|Источник: Минздрав, протоколы заседаний комиссий Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней
Илья Калашников
Елена Калиновская
pharmvestnik