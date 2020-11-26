Перечень ЖНВЛП расширят до 788 препаратов

Глава правительства распорядился включить вакцины от коронавируса в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который в начале 2021 года расширится до 788 наименований.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение №3073 от 23.11.2020 о расширении Перечня ЖНВЛП в 2021 году до 788 наименований. В список войдут 25 новых препаратов, также на четыре новых лекарства пополнится перечень высокозатратных нозологий (ВЗН), чуть раньше в ЖНВЛП будут включены вакцины от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. О том, что Перечень ЖНВЛП будет расширен, накануне, 23 ноября, сообщил премьер.

Все имеющиеся вакцины, независимо от наименования, войдут в перечень уже в декабре 2020 года, говорится в распоряжении правительства, остальные лекарства включат в список с января 2021 года. В перечень ВЗН войдут лекарства для пациентов с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. Это талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб. По словам Мишустина, включение в перечень новых препаратов повысит доступность жизненно необходимых и важнейших лекарств и поможет сохранить здоровье людей.

Он также рассказал, что правительство упростило процедуру регистрации медизделий, которые отнесены к числу новых программных продуктов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. К ним относится программное обеспечение для приборов и изделий, которые используются в диагностике онкологических заболеваний, хирургии, для мониторинга состояния пожилых пациентов или реабилитации.

В прошлом году правительство расширило перечень ЖНВЛП на 23 позиции до 758. В октябре он пополнился тремя препаратам: фавипиравир, левилимаб и олокизумаб, оперативно внесенными из-за пандемии COVID-19. Из изменений в ЖНВЛП, утвержденных распоряжением №3073, также следует, что в перечень будет включен препарат с МНН ремдесивир, включенный во временные рекомендации Минздрава по COVID-19.

Препараты, вошедшие в перечень ЖНВЛП с 2021 года МНН Торговое наименование Производитель Препараты для лечения сахарного диабета Ипраглифлозин Суглат Astellas Дулаглутид Трулисити Eli Lilly Эвоглиптин Эводин Герофарм Антитромботические средства Селексипаг Апбрави J&J Гемостатические средства Эмицизумаб Гемлибра Roche Кровезаменители и перфузионные препараты Калия ацетат+Кальция ацетат+Магния ацетат+Натрия ацетат+Натрия хлорид Йоностерил Fresenius Kabi Противовирусные препараты системного действия Велпатасвир+Софосбувир Эпклюза Gilead Кобицистат+Тенофовира алафенамид+Элвитегравир+Эмтрицитабин* Генвоя Gilead Противоопухолевые препараты Кабозантиниб Кабометикс Ipsen Абемациклиб Верзенио Eli Lilly Авелумаб Бавенсио Merck Олапариб Линпарза AstraZeneca Иксекизумаб Талс Eli Lilly Пролголимаб Фортека Биокад Мидостаурин Митикайд Novartis Дурвалумаб Имфинзи AstraZeneca Противоопухолевые гормональные препараты Апалутамид Эрлеада J&J Иммунодепрессанты Гуселькумаб Тремфея J&J Упадацитиниб Ранвэк AbbVie Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы Нусинерсен Спинраза Biogen Анестетики Десфлуран Супран Baxter Психолептики Луразидон Латуда Райфарм Препараты для лечения обструктиных заболеваний дыхательных путей Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутик азона фуроат Треледжи Элиппта GSK Аклидиния бромид+Формотерол Дуаклир Дженуэйр AstraZeneca Препараты, вошедшие в перечень программы высокозатратных нозологий Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ Талиглюцераза альфа Элисо Pfizer Гемостатические средства Симоктоког альфа Нувик Octapharma Эмицизумаб Гемлибра Roche Окрелизумаб Окревус Roche Препараты, исключенные из ЖНВЛП Меглюмина акридонацетат (таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой)** Циклоферон Полисан Цитиколин (раствор для приема внутрь)** Несколько Несколько *В перечень внесено две позиции: комбинированный препарат и отдельно Тенофовира алафенамид **В перечне ЖНВЛП остался раствор для внутривенного и внутримышечного введения Источник: Минздрав, протоколы заседаний комиссий Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней

Илья Калашников

Елена Калиновская

pharmvestnik