«Тритон-Электроникс» в 2021 году организует сборку ИВЛ в центре Екатеринбурга

Свердловский производитель медоборудования «Тритон-Электроникс» начнет выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в центре Екатеринбурга. Производственная площадка расположится в 11-этажном офисном комплексе на улице Бажова, который переоборудуют под нужды компании. Объем инвестиций в проект не раскрывается, мощность производства составил 250 аппаратов ИВЛ в месяц. Свердловский производитель медоборудования «Тритон-Электроникс» начнет выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в центре Екатеринбурга. Производственная площадка расположится в 11-этажном офисном комплексе на улице Бажова, который переоборудуют под нужды компании. Объем инвестиций в проект не раскрывается, мощность производства составил 250 аппаратов ИВЛ в месяц.

Согласно проекту приспособления здания под производство, который реализует ООО «Сибирь», в подвале офисного здания будет размещаться упаковочное производство и пункт приема товара, на первом этаже – выставочные залы, на втором – склады и офисные помещение. Сборка медизделий будет проходить на третьем, четвертом и пятом этажах, там разместят баллоны с калибровочными смесями, осциллографы, вольтметры, низковольтные источники питания и стендовое оборудование, а также вибростенд для испытаний. На шестом – восьмом этажах разместят офисные помещения, конструкторское бюро и коммерческую службу, на девятом-десятом этажах – руководство компании.

Всего на предприятии будет работать 100–150 человек в смену, штатная численность – 250 сотрудников.

Предполагается, что производство аппаратов ИВЛ начнется во втором квартале 2021 года.

«Тритон-Электроникс» поставляет аппараты ИВЛ под брендом Zisline, мониторы пациента, пульсоксиметры и комплектующие для реанимационного оборудования. По данным СПАРК-Интерфакс, основными владельцами компании выступают Игорь Лившиц (доля в 30,14%), Алексей Чистяков (доля в 21,15%), Николай Сафонов (доля в 12,16%), Александр Дробинин и Виктор Котов (доли в 8%). В 2019 году производитель выручил 853,89 млн рублей, чистая прибыль составила 160,3 млн рублей.

В декабре 2017 года «Тритон-Электроникс» анонсировал совместный проект по производству медоборудования для анестезиологии и реанимации под брендом Triton/Mindray с Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics. Предполагалось, что производство разместится на базе «Тритон-ЭлектроникС» в Екатеринбурге.