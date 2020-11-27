Доля мажоритарного акционера сети «36,6» снизилась на треть

Доля компании Altus Capital в ПАО «Аптечная сеть «36,6» снижена с 29,97 до 17,46%. Внеочередное общее собрание акционеров, на котором было принято решение, состоялось 27 ноября. Его результаты опубликованы в центре раскрытия корпоративной информации.

Доля мажоритарного акционера «36,6» — Altus Capital — снизилась после внеочередного собрания акционеров.

Altus Capital стал владельцем пакета акций ПАО «Аптечная сеть «36,6» в результате допэмиссии в мае 2019 года. Также в декабре 2018 и 2019 инвестфонд совместно с Long-Term Investments выкупил часть долга «36,6» перед Московским кредитным банком.

Как следует из раскрытия, доля Altus Capital в обществе снизилась с 29,97 до 17,46%.

На рынке Altus Capital считают близкой к «Ростнефти» компанией, следует из данных «Коммерсанта». Связь «36,6» с Роснефтью отмечал и «ФВ» — в 2018 году в совет директоров ПАО «Аптечная сеть «36,6» выдвигалась кандидатура генерального директора ООО «Регион портфельные инвестиции» Алексея Аболяева. Это дочерняя компания инвесткомпании «Регион», одним из крупных клиентов которой является «Роснефть».

Ранее, 23 ноября, Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ПАО (1 622 403 848 акций). Согласно официальному объявлению, акции будут размещены по открытой подписке, а воспользоваться преимущественным правом выкупа смогут акционеры, внесенные в реестр 3 августа 2020 года. Номинальная стоимость 0,64 руб. за бумагу.

Также акционеры ПАО «Аптечная сеть «36,6» одобрили совершение крупной сделки. Вероятнее всего, речь идет о продаже оптового подразделения ООО «Джи Ди Пи».

Руслан Мавлиханов

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