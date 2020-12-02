В аптеках резко вырос спрос на витамин D3

В 2020 году аптечные продажи лекарств и биологически активных добавок витамина D3 выросли по сравнению с 2019 годом. С сентября текущего года спрос на эти препараты в аптеках резко вырос.

Понедельная динамика аптечных продаж лекарств и БАД витамина D3 в 2020 году была равномерной вплоть до 37-ой недели года (7–13 сентября). В сентябре начался стремительный рост, следует из данных мониторинга розничного коммерческого рынка AlphaRM, основанного на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД).

На 44-ой неделе (26 октября –1 ноября) продажи препаратов составили 359,8 млн руб., что больше на 390% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. После снижения продаж на 45-й неделе они снова стали расти и достигли пика с 9 по 15 ноября – +369% и 426,7 млн руб. (рис. 1).

На фоне роста всей группы наблюдается стремительное снижение продаж некоторых брендов витамина D3: «Аквадетрим» (форма выпуска – капли для приема внутрь (15 тыс. МЕ)/1 мл 10 мл N1) и «Детримакс» (форма выпуска – таблетки 1 тыс. МЕ N60) (рис.2).

«Такое падение аптечных продаж в течение последних недель возможно из-за пандемии и сезона простуд. Население в целях профилактики заболеваний и поддержания иммунитета скупило некоторые бренды витамина D3, вследствие чего возник их дефицит. Но некоторые SKU описанных выше брендов демонстрируют стремительный рост продаж: «Аквадетрим» (форма выпуска – таблетки растворимые 500 МЕ N60) и «Детримакс» (форма выпуска – раствор для приема внутрь (200 ме)/0,05 мл 30 мл N1) (рис. 2). Возможно, это связано с поиском аналогов дефицитных SKU витамина D3», – прокомментировала аналитик AlphaRM Айшат Рабазанова.

Елена Калиновская

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