Эксперты поставили под сомнение выводы ВОЗ о неэффективности ремдесивира

Специалисты New England Journal of Medicine выразили сомнение в результатах испытаний ВОЗ под названием «Солидарность», передает Reuters. В этом исследовании международной организации сравнивалась эффективность четырех терапий против коронавируса, включая ремдесивир. В итоге ни один из препаратов не оказал влияния на смертность или продолжительность госпитализации зараженных коронавирусом.

Но эксперты New England Journal of Medicine утверждают, что на исследование могла повлиять разница в системах учета данных в разных странах, где проводилось исследование. Оно проходило в 30 странах, включая Швейцарию, Германию, Иран и Кению.

«Существуют различия внутри стран и между ними в стандартах оказания помощи и в оценке состояния у пациентов, которые поступают в больницы», — пишут эксперты в журнале.

В ходе своего исследования ВОЗ «не анализировала и не сообщала о стандартах оказания помощи или возможностях системы здравоохранения ни в одной из 400 больниц в 30 странах», – рассказал Reuters д-р Андре Калил, специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Небраски.

Он также указал на то, что, если пациенту не оказывается поддерживающее лечение, даже препарат с проверенной эффективностью может не сработать. По его мнению, такая помощь является необходимой для госпитализированных с COVID-19.

Николай Соколов

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