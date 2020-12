Интерпол предупредил о вмешательстве преступников в поставки вакцин против COVID-19 Мишустин поручил разработать временные правила доставки вакцины против COVID-19 » Минздрав закупит для ФСИН препараты для лечения ВИЧ и гепатитов С 1 января 2021 года ФСИН будет централизованно закупать препараты для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, а также гепатитом B и C для подведомственных учреждений. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 28 ноября постановление № 1963, согласно которому закупка препаратов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, а также гепатитом B и C для учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), будет проводиться централизованно. Соответствующий документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положение об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатита В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения <…>. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года», – говорится в тексте документа. В пояснительной записке сказано, что документ подготовлен в рамках реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России. С 1 марта 2019 года ФСИН самостоятельно закупает диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами B и C, а также антивирусные препараты. Елена Сидорова

