Минздрав выдал разрешение на ввоз мелфалана

Минздрав разрешил импортировать мелфалан. Препарат входит в список противоопухолевых лекарств, о дефиците которых правительству в сентябре сообщили благотворительные фонды.

Министерство здравоохранения выдало разрешение на ввоз в страну 2,5 тыс. упаковок не зарегистрированного в России мелфалана. Он применяется для лечения множественной миеломы. Это следует из сообщения ведомства, поступившего в «ФВ».

Закупку и ввоз препарата осуществит Московский эндокринный завод. Препарат распределят по медицинским учреждениям страны, уточнили в Минздраве.

Распоряжение о закупке мелфалана премьер-министр Михаил Мишустин подписал 25 ноября.

Мелфалан — один из 26 списка препаратов, о дефиците которых сообщали благотворительные фонды в октябре. Они направили открытое письмо на имя Мишустина и президента Владимира Путина с просьбой принять меры в связи с нехваткой лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями. В начале ноября вице-премьер Татьяна Голикова поручила в срочном порядке закупить дефицитные лекарства, а также отдельно проработать вопрос импорта мелфалана.

Маргарита Грошева

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