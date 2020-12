Компания «Пробиофарм» объявила о расширении производства сорбированных пробиотиков Росздравнадзор запросил у производителей информацию о поставках дакарбазина » ООН исключила марихуану из списка опасных наркотиков Комиссия ООН проголосовала за исключение медицинской марихуаны из списка опасных наркотиков, куда также входит героин. Против такого решения выступали Россия, Китай и ряд других стран. Решение не будет иметь непосредственных последствий для ослабления международного режима контроля. Комиссия ООН по наркотическим средствам, в которую входит 53 государства, проголосовала за исключение медицинского каннабиса из категории наиболее опасных наркотиков, сообщает The New York Times. Комиссия приняла решение на основе ряда рекомендаций ВОЗ по изменению классификации каннабиса. Ключевой рекомендацией, которая в итоге была принята, стало исключение каннабиса из IV списка Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. Там перечислены опасные наркотики, подлежащие самому строгому контролю, включая опиоиды, вызывающие сильную зависимость, такие как героин. Решение не будет иметь непосредственных последствий для ослабления международного режима контроля, и правительства по-прежнему смогут сами определять, как классифицировать каннабис. Тем не менее этот вопрос спровоцировал дискуссию во многих странах, что привело к значительным задержкам в ходе голосования по рекомендациям, которые впервые были представлены ВОЗ в 2019 году. В частности, США и ряд европейских стран поддержали это предложение, а Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия выступили против. Другая рекомендация – добавить производные каннабиса, такие как дронабинол и ТГК, в первый список конвенции, где перечислены менее опасные наркотические средства, не получила достаточного количества голосов. The New York Times сообщает, что перед голосованием в ООН на этой неделе акции некоторых компаний, занимающихся каннабисом, подскочили. В Соединенных Штатах, где в ходе недавнего голосования несколько штатов легализовали использование медицинской и рекреационной марихуаны, к 2025 году этот рынок вырастет до более чем 34 млрд долл. Об этом говорят данные компании Cowen, предоставляющей инвестиционные и финансовые услуги. В начале ноября власти штата Орегон отменили уголовную ответственность за тяжелые наркотики, включая героин и кокаин. По их мнению, подобная мера может помочь в борьбе с наркозависимостью. Николай Соколов

