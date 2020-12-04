Россия проведет презентацию вакцины «Спутник V» в ООН

Глава Минздрава РФ проведет в ООН в онлайн-формате презентацию вакцины «Спутник V». В мероприятии также примут участие представители РФПИ и НИЦЭМ им. Гамалеи.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко с участием представителей РФПИ и НИЦЭМ им. Гамалеи проведет в ООН в онлайн-формате презентацию вакцины «Спутник V». Мероприятие состоится на полях 31-й спецсессии ГА ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря постпредства России при ООН Федора Стржижовского.

Ранее сообщалось, что РФПИ подал заявку в Европейскую медицинскую ассоциацию (ЕМА) на одобрение вакцины «Спутник V» и рассчитывает на то, что она будет производиться в том числе в Германии.

Сейчас в России находится делегация венгерских специалистов, которая будет изучать производство вакцины «Спутник V». Как сообщила пресс-служба Минздрава России, венгерские специалисты ознакомятся с разработкой, исследованиями и производством вакцины на всех этапах. Совещание с венгерской делегацией состоялось в Росздравнадзоре 1 декабря. Зарубежным гостям рассказали о регистрации вакцин против COVID-19 в России, порядке их выпуска в гражданский оборот и познакомили их с работой лаборатории по контролю качества лекарственных средств. Делегация посетит учреждения здравоохранения Москвы, в которых проходили клинические исследования, а также само производство вакцин.

Вчера, 1 декабря, пресс-служба Минпромторга сообщила, что Сербия готова изучить возможность совместного производства «Спутник V». Для лабораторных исследований 20 доз вакцины поступят в Сербию до конца текущей недели.

1 декабря РФПИ и индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd приступили ко второй и третьей фазам клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в Twitter вакцины. Испытания проводит компания JSS Medical Research.

«В Индии после получения необходимого разрешения Центральной лаборатории по лекарственным средствам начались клинические испытания второй и третьей фазы вакцины «Спутник V». Это будет рандомизированное контролируемое исследование, которое будет включать исследование безопасности и иммуногенности», – говорится в пресс-релизе РФПИ.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона». Разработчиком препарата является ГНЦ «Вектор». 10 ноября Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова 24 ноября говорила, что клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной в Центре им. Чумакова, планируется завершить до конца декабря.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Елена Сидорова

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