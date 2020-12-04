«Фармасинтез» регистрирует ремдесивир по 7,5 тысячи рублей за упаковку

Gilead обязалась поставлять ремдесивир развитым странам по цене $390 за флакон (29,5 тысячи рублей по актуальному курсу) – в 3,9 раза больше, чем предложенная «Фармасинтезом» стоимость ремдесивира (ТН Ремдеформ). Для частных страховых компаний цена за флакон Веклури должна составить $520.
Ремдесивир включен в перечень ЖНВЛП на 2021 год.
Пока препарат зарегистрирован у Gilead Sciences и «Фармасинтеза». У Gilead Sciences евразийский патент на ремдесивир действует до 2035 года. «Фармасинтез» обращался к Gilead за получением добровольной лицензии и попросил представителей российских властей разрешить использование патента американской компании. По словам Пунии, пока однозначного ответа не получено.
Gilead уже нашла российского партнера для локализации Веклури в лице «Фармстандарта».
Ремдесивир – первый одобренный в США в октябре препарат для лечения новой коронавирусной инфекции. Результаты исследования ВОЗ Solidarity, однако, показали, что лечение ремдесивиром не отражается на снижении смертности, а также не сокращает потребность в искусственной вентиляции легких.
ВОЗ рекомендовала не применять ремдесивир в терапии пациентов с COVID-19 вне зависимости от тяжести их заболевания.
В России ремдесивир вошел в девятую версию рекомендаций Минздрава России по одной из схем лечения новой коронавирусной инфекции (при среднетяжелой форме) в стационаре.
Фото: interfax.com.ua