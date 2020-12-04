«Фармасинтез» регистрирует ремдесивир по 7,5 тысячи рублей за упаковку

«Фармасинтез» подал документы в Минздрав для регистрации предельной цены на свою версию ремдесивира от COVID-19 на уровне 7,5 тысячи рублей, сообщил Vademecum основатель «Фармасинтеза» Викрам Пуния. Это почти в четыре раза дешевле, чем Gilead Sciences предлагает за упаковку оригинального препарата Веклури в развитых странах. Американская компания пока готовится зарегистрировать цену на Веклури в России. «Фармасинтез» подал документы в Минздрав для регистрации предельной цены на свою версию ремдесивира от COVID-19 на уровне 7,5 тысячи рублей, сообщил Vademecum основатель «Фармасинтеза» Викрам Пуния. Это почти в четыре раза дешевле, чем Gilead Sciences предлагает за упаковку оригинального препарата Веклури в развитых странах. Американская компания пока готовится зарегистрировать цену на Веклури в России.

Gilead обязалась поставлять ремдесивир развитым странам по цене $390 за флакон (29,5 тысячи рублей по актуальному курсу) – в 3,9 раза больше, чем предложенная «Фармасинтезом» стоимость ремдесивира (ТН Ремдеформ). Для частных страховых компаний цена за флакон Веклури должна составить $520.

Ремдесивир включен в перечень ЖНВЛП на 2021 год.

Пока препарат зарегистрирован у Gilead Sciences и «Фармасинтеза». У Gilead Sciences евразийский патент на ремдесивир действует до 2035 года. «Фармасинтез» обращался к Gilead за получением добровольной лицензии и попросил представителей российских властей разрешить использование патента американской компании. По словам Пунии, пока однозначного ответа не получено.

Gilead уже нашла российского партнера для локализации Веклури в лице «Фармстандарта».

Ремдесивир – первый одобренный в США в октябре препарат для лечения новой коронавирусной инфекции. Результаты исследования ВОЗ Solidarity, однако, показали, что лечение ремдесивиром не отражается на снижении смертности, а также не сокращает потребность в искусственной вентиляции легких.

ВОЗ рекомендовала не применять ремдесивир в терапии пациентов с COVID-19 вне зависимости от тяжести их заболевания.

В России ремдесивир вошел в девятую версию рекомендаций Минздрава России по одной из схем лечения новой коронавирусной инфекции (при среднетяжелой форме) в стационаре.

Фото: interfax.com.ua

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