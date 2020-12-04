AstraZeneca продаёт права на препарат Crestor (розувастатин) компании Grünenthal

Британско-шведская компания AstraZeneca заявила, что продаст права на препарат Crestor (rosuvastatin, розувастатин) и связанные с ним лекарственные средства в более чем 30 странах Европы, за исключением Великобритании и Испании, немецкой фармацевтической компании Grünenthal GmbH.

Ожидается, что продажа активов завершится в первом квартале 2021 года, Grünenthal осуществит авансовый платеж в пользу AstraZeneca в размере $320 млн.

Crestor — это препарат (статин), разрешенный к применению для лечения дислипидемии и гиперхолестеринемии.

Рууд Доббер (Ruud Dobber), исполнительный вице-президент бизнес-подразделения BioPharmaceuticals, прокомментировал данное решение компании: «Это соглашение поддерживает управление нашего портфеля уже сформировавшихся лекарств, что позволяет осуществлять реинвестиции в производство и предоставлять инновационные методы лечения для пациентов. Ранее компания Grünenthal приобрела права на несколько признанных препаратов AstraZeneca и имеет все возможности для обеспечения постоянного доступа пациентов к Crestor по всей Европе».

В компании добавляют, что в течение всего переходного периода AstraZeneca продолжит производство и поставки Crestor для Grünenthal. AstraZeneca также продолжит продавать лекарства в других странах мира, в том числе в Северной Америке, Японии, Китае и на других развивающихся рынках.

В 2015 году Crestor принес AstraZeneca доход более $5 млрд, он был одним из самых продаваемых лекарств и его продажи составляли около 20% общего дохода компании. В 2016 году Crestor столкнулся с появлением конкурентов — дешевых дженериков.

В 2019 году Crestor обеспечил продажи на сумму $136 млн, а прибыль до налогообложения в странах, охваченных соглашением, составила $98 млн.

gmpnews