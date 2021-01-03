Изменятся требования к получению разрешения на дистанционную торговлю ЛП

Минздрав России подготовил ряд изменений в Правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных препаратов гражданам. Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 27 января 2021 года.

Из Правил исключается требование о наличии не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации для получения разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом, а также устанавливается возможность использования сайтов-агрегаторов при осуществлении дистанционной торговли в части предоставления покупателю информации о предложениях аптечной организации на сайте в сети Интернет ‎или мобильном приложении, принадлежащих владельцу агрегатора, включая заключение договора купли-продажи, осуществление расчетов и доставку заказов покупателям.

Проект постановления разработан по результатам правоприменительной практики реализации Правил, с учетом позиций Росздравнадзора, общественных организаций и субъектов обращения лекарственных средств, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения.

Реализация предлагаемых проектом постановления решений позволит аптечным организациям подавать заявление на получение разрешения независимо от количества мест осуществления фармацевтической деятельности, расширит возможности осуществления дистанционной торговли с использованием интернет-сервисов (агрегаторов/маркетплейсов), что увеличит заинтересованность аптечных организаций в дистанционной торговле, и повысит доступность лекарственных препаратов для населения, в том числе благодаря развитой логистической структуре современных маркетплейсов.

gmpnews