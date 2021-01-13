Bayer вложится в разработку вакцины от COVID-19

В соответствии с соглашением, обладателем торговой лицензии на препарат в ЕС останется CureVac, а Bayer – в других странах.
CVnCoV – это вакцина на основе рибонуклеиновой кислоты. В ноябре 2020 года CureVac объявила, что будет наращивать производственную сеть в Европе, и заключила соглашение с Еврокомиссией на поставку 225 млн доз вакцины. Контракт предусматривает, что комиссия может закупить дополнительно 180 млн доз после того, как будут подтверждены эффективность и безопасность препарата.
В середине декабря CureVac сообщила о переходе к заключительному этапу клинических испытаний. В них должны поучаствовать 35 тысяч человек из Европы и Латинской Америки.
Аналогичное сотрудничество с представителями Big Pharma практикуют и другие разработчики вакцин от коронавируса – немецкая BioNTech работает с Pfizer, Оксфордский университет – с AstraZeneca.
Bayer AG – немецкая химико-фармацевтическая компания, основанная в 1863 году. В подразделениях Bayer по всему миру работают свыше 100 тысяч сотрудников. Выручка Bayer в 2019 году составила 43,54 млрд евро, чистая прибыль – 4,09 млрд евро.
CureVac – немецкая биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке вакцин, а также препаратов для иммунотерапии онкологических и редких заболеваний. Выручка стартапа за девять месяцев 2020 года составила 42,8 млн евро, капитализация – 892,4 млн евро.
Фото: delfi.lt