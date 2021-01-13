Минздрав готов допустить к дистанционной торговле лекарствами крупнейшие интернет-магазины

Минздрав РФ разработал проект постановления правительства, исключающий требование о наличии не менее десяти стационарных аптек для допуска к дистанционной торговле лекарствами. Обновленные правила дают возможность запустить услугу по доставке препаратов онлайн-площадкам и агрегаторам с годовой выручкой не менее 5 млрд рублей. Минздрав РФ разработал проект постановления правительства, исключающий требование о наличии не менее десяти стационарных аптек для допуска к дистанционной торговле лекарствами. Обновленные правила дают возможность запустить услугу по доставке препаратов онлайн-площадкам и агрегаторам с годовой выручкой не менее 5 млрд рублей.

Кроме аннулирования пункта о наличии не менее десяти розничных точек, в правила вводится понятие агрегатора. Для дистанционной торговли лекарствами аптечной сети потребуется договор с интернет-магазином, а своим сайтом, курьерской службой и электронной системой платежей располагать, как это регламентировано сейчас, будет не обязательно.

Владелец агрегатора должен иметь разрешение Росздравнадзора на право заключения договора с аптечной сетью, при этом он может заключать договоры с несколькими сетями. Для получения такого разрешения агрегатор должен быть зарегистрирован не менее чем год назад, его размер выручки за последний год должен составлять не менее 5 млрд рублей, и он должен быть способным обеспечить доставку не менее чем в 10 регионов. Общее количество пользователей сайтов или приложений владельца агрегатора должно составлять не менее 500 тысяч за год, предшествующий подаче заявления в Росздравнадзор.

Владелец агрегатора будет заключать договор купли-продажи лекарств с покупателем от имени и за счет аптечной организации. Доставка будет осуществляться агрегатором самостоятельно или с привлечением сторонних служб, оплата будет вестись «по поручению аптечной организации». Также обновленная редакция правил предполагает, что в предложении о продаже аптечная организация или агрегатор обязаны указать актуальную инструкцию на препарат (ссылку на нее либо графическое изображение).

Кроме того, Минздрав впервые предлагает регламентировать доставку заказов до пунктов выдачи. Доставка может осуществляться в пункты выдачи, находящиеся в аптеках. При этом за аптекой сохраняется обязанность предъявлять по требованию покупателя сведения об организации, сформировавшей заказ.

Вопрос о смягчении требований к операторам дистанционной торговли лекарствами последний раз поднимался в декабре 2020 года на онлайн-форуме «Единой России». Президент РФ Владимир Путин обещал подумать над «либерализацией этих требований». Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев просил тогда председателя партии Дмитрия Медведева допустить к доставке лекарств крупных агрегаторов – «Яндекс», Mail.ru, Ozon, Wildberries.

Из них разрешение Росздравнадзора на дистанционную торговлю смог получить только Ozon. Wildberries продает пока только парафармацевтику, «Яндекс» сотрудничает с партнерскими аптечными сетями и доставляет заказы до аптек. Mail.ru организовал доставку через Delivery Club с использованием технического решения сервиса «Все аптеки».

По данным агентства Data Insight, в 2019 году крупнейшими по объемам продаж интернет-магазинами стали Wildberries (210,6 млрд рублей), Ozon (80,7 млрд рублей), Apteka.ru (34,2 млрд рублей) и другие.