Минздрав выдал разрешение центру им. Гамалеи на исследование вакцины «Спутник Лайт»

Минздрав выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований вакцины «Спутник Лайт» против новой коронавирусной инфекции. Исследования начались 8 января, завершить их планируется 31 декабря 2021 года.

На сайте государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России опубликована информация о начале оценки безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Спутник Лайт», раствор для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. На это обратило внимание агентство ТАСС.

Проводит клинические (КИ) исследования филиал «Медгамал» НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«Начало исследований – 8 января 2021 года, конец – 31 декабря 2021 года», – следует из данных реестра.

КИ будут проходить в трех медицинских организациях: Первом МГМУ им. И.М. Сеченова, научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева с участием 150 пациентов.

«Российский фонд прямых инвестиций финансирует клинические исследования вакцины «Спутник Лайт», которая является однокомпонентной версией препарата «Спутник V». «Спутник Лайт» способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан. При этом для российского рынка вакцина «Спутник V» продолжит оставаться основным вакцинным препаратом, используемым для масштабной вакцинации населения», — сказал глава Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (цитата по ТАСС).

О разработке Центром им. Гамалеи «лайт» вакцины от коронавируса рассказал президент Владимир Путин 17 декабря. По его словам, эффективность вакцины составит 85%, пациенту будет достаточно одной аппликации. Разработка такой вакцины позволила бы выпускать ее «десятками миллионов».

Позднее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что устойчивый иммунитет от применения такой вакцины сформируется в течение трех недель и будет сохраняться на протяжении около 3–4 месяцев.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») р Путин объявил 11 августа. Это двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека.

Елена Сидорова

pharmvestnik