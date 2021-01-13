Структура Газпромбанка получила почти 15% в АСНА

Александр Шишкин управляет своей долей через принадлежащие Ларисе Шишкиной ООО «Ариадна» (55,59%) и ООО «Афина» (21,38%). Доля Александра Кондратьева обременена залогом. Кондратьев в декабре 2020 года после сообщения о сделке с Газпромбанком объявил о своем уходе из АСНА. В 2021 году он намерен заняться собственным бизнесом.
Газпромбанк собирается инвестировать в АСНА не менее 1 млрд рублей, которые пойдут на развитие онлайн-сегмента и технологической платформы.
АСНА, по данным Vademecum, – лидер среди маркетинговых партнерств аптечных сетей. Объем продаж ассоциации за первое полугодие 2020 года составил 97,5 млрд рублей, на 1 июля 2020 года организация объединяла 11,35 тысячи аптек.
В июне 2020 года Газпромбанк также приобрел миноритарную долю в группе «Эксперт», объединяющую сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и многопрофильных медцентров «Клиника Эксперт».
Фото: yandex.ru