Структура Газпромбанка получила почти 15% в АСНА

«Найджел Кэпитал», через «УК ГПБ-ресурсосберегающие технологии» принадлежащее Газпромбанку, 29 декабря 2020 года стало владельцем 14,48% в ООО «АСНА», управляющем одноименным объединением аптек. Основатель организации Александр Шишкин сократил свою долю с 90% до 76,97%, управляющий партнер Александр Кондратьев – с 10% до 8,55%. «Найджел Кэпитал», через «УК ГПБ-ресурсосберегающие технологии» принадлежащее Газпромбанку, 29 декабря 2020 года стало владельцем 14,48% в ООО «АСНА», управляющем одноименным объединением аптек. Основатель организации Александр Шишкин сократил свою долю с 90% до 76,97%, управляющий партнер Александр Кондратьев – с 10% до 8,55%.

Александр Шишкин управляет своей долей через принадлежащие Ларисе Шишкиной ООО «Ариадна» (55,59%) и ООО «Афина» (21,38%). Доля Александра Кондратьева обременена залогом. Кондратьев в декабре 2020 года после сообщения о сделке с Газпромбанком объявил о своем уходе из АСНА. В 2021 году он намерен заняться собственным бизнесом.

Газпромбанк собирается инвестировать в АСНА не менее 1 млрд рублей, которые пойдут на развитие онлайн-сегмента и технологической платформы.

АСНА, по данным Vademecum, – лидер среди маркетинговых партнерств аптечных сетей. Объем продаж ассоциации за первое полугодие 2020 года составил 97,5 млрд рублей, на 1 июля 2020 года организация объединяла 11,35 тысячи аптек.

В июне 2020 года Газпромбанк также приобрел миноритарную долю в группе «Эксперт», объединяющую сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и многопрофильных медцентров «Клиника Эксперт».

Фото: yandex.ru

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