Sanofi за $1,45 млрд приобретет компанию – разработчика иммуноонкологических препаратов Kymab

Глобальная фармкомпания Sanofi 11 января объявила о приобретении английской биофармацевтической компании Kymab, разрабатывающей полностью человеческие моноклональные антитела с акцентом на иммуноопосредованные заболевания и иммуноонкологические терапевтические препараты. Авансовый платеж составит $1,1 млрд, остальные $350 млн Sanofi заплатит «при достижении определенных этапов». Завершить покупку планируется в первой половине 2021 года. Глобальная фармкомпания Sanofi 11 января объявила о приобретении английской биофармацевтической компании Kymab, разрабатывающей полностью человеческие моноклональные антитела с акцентом на иммуноопосредованные заболевания и иммуноонкологические терапевтические препараты. Авансовый платеж составит $1,1 млрд, остальные $350 млн Sanofi заплатит «при достижении определенных этапов». Завершить покупку планируется в первой половине 2021 года.

Sanofi получит полные глобальные права на KY1005 – полностью человеческое моноклональное антитело с новым механизмом действия. KY1005 связывается с OX40-лигандом и может лечить широкий спектр иммуноопосредованных заболеваний и воспалительных расстройств.

«Приобретение Kymab добавляет KY1005 к нашему динамичному портфелю, это потенциально первоклассное средство для лечения ряда иммунных и воспалительных заболеваний. Новый механизм действия может обеспечить лечение пациентов с неоптимальным ответом на доступные методы лечения», – отметил главный исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон.

В августе 2020 года в Kymab заявили, что KY1005 достигло обеих основных конечных точек в исследовании II фазы – тогда изучались пациенты с умеренным и тяжелым атопическим дерматитом, заболевание которых неадекватно контролируется местными кортикостероидами. КИ показали, что KY1005 продемонстрировало устойчивый лечебный эффект по сравнению с плацебо по различным ключевым конечным точкам, включая индекс площади и тяжести экземы (EASI) и дополнительные объективные клинические показатели.

«Это приобретение согласуется с нашей стратегией по выявлению принципиально важных путей распространения заболеваний. Мы считаем, что OX40L, ключевой иммунный регулятор, обладает потенциалом для восстановления баланса иммунной системы, не подавляя ее, обеспечивая новый многообещающий подход к лечению ряда иммуноопосредованных заболеваний», – резюмировал руководитель отдела исследований и разработок Sanofi Джон Рид.

Sanofi – глобальная фармкомпания со штаб-квартирой в Париже. Компания насчитывает свыше 100 подразделений, где работают более 100 тысяч сотрудников. Основной портфель Sanofi состоит из оригинальных вакцин, инсулинов и препаратов для лечения орфанных и эндокринных заболеваний. Консолидированная выручка компании за 2019 год составила 36,1 млрд евро, чистая прибыль – 2,8 млрд евро.

В конце июня 2020 года Sanofi объявила, что намерена сократить до 1 680 рабочих мест в Европе из общей численности занятых по всему миру. Таким образом фармкомпания планирует снизить расходы. Большей частью это коснется сотрудников, занятых в производстве. Процесс сокращения будет идти порядка трех лет.

Kymab – базирующаяся в Кембридже (Великобритания) биофармацевтическая компания, работающая на клинической стадии. Компания разрабатывает новые методы лечения на основе человеческих антител для широкого спектра показаний. Kymab основана в 2010 году, за это время она привлекла $220 млн в виде долевого финансирования от инвесторов.