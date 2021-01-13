Гинцбург раскритиковал российскую систему мониторинга за вирусами и их мутациями

Глава Центра им. Гамалеи считает, что в стране нужно создать Национальный банк сывороток. Это поможет ученым следить за изменениями патогенных свойств вирусов и проверять эффективность существующих вакцин против циркулирующих штаммов.

В России производится недостаточный мониторинг за вирусами, а также их мутациями, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, для лучшей работы по эпиднадзору за циркулирующими штаммами нужно создать Национальный банк сывороток, пишет ТАСС.

«Англичане выделили новый штамм коронавируса не потому, что он у них появился, а потому, что у них есть система выделения таких штаммов. Они в месяц секвенируют порядка 20 тыс. [вирусов] <…>, мы за год определили 1,5 тыс. <…> при населении в три раза больше. Чтобы достичь того уровня охвата, который есть в Англии, мы должны секвенировать 60 тыс. Надо иметь штат людей, вычислительных математиков, которые на основе этого могут построить генетическое дерево всех штаммов, которые выделили, установить между ними родственные связи и отслеживать те связи, которые наиболее быстро накапливают мутации», — сказал он.

Гинцбург пояснил, что Нациальнальный банк сывороток поможет ученым следить за изменениями патогенных свойств вирусов и проверять эффективность существующих вакцин против циркулирующих штаммов.

«Эта работа не делается даже для инфекционных заболеваний, которые включены в национальный календарь прививок», — заключил он.

О выявлении в Великобритании нового штамма коронавируса Роспотребнадзор сообщил 21 декабря.

«Штамм VUI 202012/01, выявленный в Великобритании, определяется множественными мутациями спайкового белка (делеция 69-70, делеция 144-145, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H)», – говорилось в сообщении ведомства.

О том, что в России обнаружен этот штамм у пассажира, прилетевшего из Великобритании, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 10 января.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и группа британских ученых заявили, что новый штамм коронавируса на 70% более заразен, но в то же время не более смертоносен, чем SARS-CoV-2. Отмечается, что существующие вакцины должны быть по-прежнему эффективными.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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