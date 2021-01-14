Servier и X-Chem объединят усилия в области лечения неврологических заболеваний

Международная фармацевтическая компания Servier и частная компания-разработчик инновационных лекарственных препаратов X-Chem Inc. объявили о начале сотрудничества в области обнаружения и разработки новых низкомолекулярных соединений для лечения неврологических заболеваний.

По условиям соглашения X-Chem будет использовать свою платформу ДНК-кодированных библиотек для выявления новых низкомолекулярных соединений-прототипов, направленных на мишени центральной нервной системы (ЦНС), которые исследует компания Servier. В дальнейшем стороны могут преобразовать выявленные соединения-прототипы в разлагающие белок химерные молекулы.

X-Chem будет руководить разработкой и синтезом биспецифичных молекул-биодеструкторов. Servier будет отвечать за доклинические и клинические исследования перспективных соединений и сохранит все права на коммерциализацию лекарственных препаратов, разработанных в результате этого сотрудничества. X-Chem получит вознаграждение за исследовательские работы и будет иметь право на дополнительное вознаграждение при успешном достижении промежуточных этапов разработки.

«Наше партнерство с X-Chem соответствует стремлению Servier развивать инновационные подходы в разработке новых лекарственных препаратов для лечения пациентов с неврологическими заболеваниями, – отметил руководитель подразделения неврологии и лечения иммуновоспалительных заболеваний группы Servier Росс Джегго. – Объединение знаний и опыта двух компаний даст уникальную возможность для расширения портфеля проектов в этой области. Наша конечная цель – создать новые эффективные терапевтические решения, замедляющие прогрессирование тяжелых неврологических заболеваний».

«Мы рады, что Servier выбрала X-Chem своим партнером в области разработки новых лекарственных препаратов в такой непростой терапевтической области, – заявил генеральный директор X-Chem Мэтт Кларк. – Надеемся на долгосрочное научное сотрудничество со специалистами Servier и успешное развитие методов лечения неврологических заболеваний».

Источник: Servier

pharmvestnik