Пермская государственная фармакадемия готовится к выборам ректора

В Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) стартовала кампания по выборам ректора. Претенденты могут выдвинуть свои кандидатуры до 15 января.

Ученый совет ПГФА Минздрава России объявил о начале выдвижения (самовыдвижения) кандидатур на должность ректора, говорится в объявлении, опубликованном на сайте вуза. Среди требований, предъявляемых к выдвиженцам, высшее образование, опыт управления персоналом и проектами, наличие ученой степени или звания.

Ученый совет академии должен утвердить кандидатов на должность ректора 21 января, после чего их кандидатуры предстоит согласовать с правительством и советом ректоров Пермского края. Только после этого ученый совет назначит дату проведения конференции по выбору ректора.

Сейчас ректором ПГФА является Алексей Турышев. Он был назначен на эту должность в декабре 2015 года. Ректор избирается сроком на пять лет.

Екатерина Погонцева

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